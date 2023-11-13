13 ноября 2023, 17:10

Обвиняемый объяснил, за что хотели убить Владимира Соловьева

РИА «Новости»
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Телеведущего Владимира Соловьева планировали убить за его работу и активную поддержку спецоперации на Украине. Об этом сообщил обвиняемый Максим Дружинин в зале Второго Западного окружного военного суда, слова фигуранта уголовного дела привело РИА «Новости».

«Мне известно, что ребята <…> планировали это сделать в связи с его профессиональной деятельностью, в связи с активной поддержкой начала СВО», - сказал Дружинин.

Обвиняемый добавил, что куратор с Украины обещал вознаграждение за убийство Соловьева. По словам фигуранта, готовящим покушение собирались заплатить один миллион рублей.

Дружинин дал показания как свидетель на заседании о применении принудительной меры медицинского характера в отношении другого фигуранта дела - Василия Стрижакова. По версии следствия, последний совершал преступления в невменяемом состоянии. Стрижаков, которого подозревают в нарушении нескольких статей УК РФ, отказался признавать вину.

По словам прокурора Миланы Дигаевой, на автомобиль Соловьева собирались установить взрывное устройство, но злоумышленников остановили правоохранители. Готовящие покушение рассматривали и другие методы, например, снайперский выстрел или взрыв с использованием доставщика пиццы.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил, что фигурантами дела о подготовке убийства телеведущего стали восемь человек. Все они - граждане России, отмечал глава СК.

Суд Преступления Владимир Соловьев
13 ноября 2023, 17:22
Мужчину с 89 свертками наркотиков задержали на станции «Москва — Савеловская»
РИА «Новости»
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На станции «Москва — Савеловская» транспортные полицейские столицы задержали подозреваемого в сбыте наркотического вещества N-метилэфедрон. Об этом сообщило АГН «Москва» со ссылкой на Telegram-канал управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

На станции «Москва - Савеловская» транспортные полицейские столицы задержали подозреваемого в сбыте наркотического вещества N-метилэфедрон. Об этом сообщило АГН «Москва» со ссылкой на Telegram-канал управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

В ходе оперативно-профилактического мероприятия сотрудники полиции обнаружили у мужчины два пакета с 89 свертками порошкообразного вещества, примерно 10 из которых оказались N-метилэфедроном. Вес обнаруженных веществ составил около 14 граммов.

По словам задержанного, он приобрел синтетический наркотик с целью его последующего сбыта. В отношении гражданина возбудили уголовное дело. Следствие продолжит исследование остальных свертков.

Почти 1,7 килограмма наркотиков изъяли из квартиры москвича в Южном Тушине. Мужчину задержали на улице Нелидовской. Против него возбудили уголовное дело.

Наркотики МВД РФ Москва 2023
13 ноября 2023, 16:39
Подозреваемого в избиении полицейского задержали в Москве
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Обвиняемого в применении насилия в отношении представителя власти задержали в Москве. Против него завели уголовное дело по статье 318. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба Следственного комитета столицы.

По данным следствия, 11 ноября 2023 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он применил насилие в отношении сотрудника полиции, находившегося на служебном задании на территории комплекса ВТБ «Арена».

Фигуранта доставили в подразделение Следственного комитета. В ближайшее время ему предъявят обвинение. Начались оперативно-розыскные и следственные мероприятия.

А в Малаховке Московской области уроженцы Средней Азии после аварии на улице Комсомольской набросились на местного жителя и его брата, а затем вызвали подмогу, чтобы устроить потасовку, и повредили две машины.

Драки Полиция Следственный комитет России Москва 2023
13 ноября 2023, 16:27
Против группы приезжих в Люберцах возбудили дело после потасовки и аварии
Телеканал «360»
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Следователи возбудили уголовное дело в связи с нападением группы приезжих на двух мужчин. Потасовка произошла после ДТП в Малаховке в городском округе Люберцы. Правоохранители передадут в суд дело по статье хулиганство, сообщила пресс-служба Следственного комитета России по Московской области.

Конфликт произошел после того, как автомобиль приезжего из Средней Азии врезался в машину жителя Малаховки. Виновник аварии и его родственник начали драку с местным жителем, после чего позвали знакомых, вооруженных холодным оружием.

«В ходе словесной ссоры мужчины нарушили общественный порядок, высказывая нецензурные слова в адрес друг друга, чем пугали окружающих», - указали в пресс-службе.

Следователи начали устанавливать обстоятельства произошедшего.

Пострадавший рассказал «360», что двое приезжих набросились на его брата и стали душить. После того, как мужчина вызвал полицию, к мигрантам приехала группа знакомых, чтобы «поддержать» их.

Люберцы Следственный комитет России
13 ноября 2023, 15:13
Обвиняемую в теракте против военкора Татарского Трепову признали вменяемой
РИА «Новости»
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Дарью Трепову*, обвиняемую в совершении теракта против военного корреспондента Владлена Татарского в петербургском кафе, признали вменяемой. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

В ходе судебной экспертизы специалисты пришли к выводу, что девушка осознавала опасность и последствия своих действий. Однако у нее обнаружили смешанное расстройство личности. У 26-летней обвиняемой наблюдается повешенная тревожность, чувствительность, мнительность и ранимость.

При этом каких-либо грубых нарушений здоровья, лишавших бы Трепову* способности осознавать характер своих действий, экспертам обнаружить не удалось. Таким образом, ее признали вменяемой.

Первое слушание дела Дарьи Треповой* состоится 15 ноября в Санкт-Петербурге. В апреле девушка принесла начиненную взрывчаткой статуэтку в кафе в Северной столице, где выступал военкор Владлен Татарский. Трепова* передала ему подарок, после чего раздался взрыв. Журналист погиб, еще десятки людей получили ранения.

*Росфинмониторинг внес Дарью Трепову в реестр террористов и экстремистов.

Преступления Владлен Татарский погиб при взрыве в кафе Санкт-Петербурга

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