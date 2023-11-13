Обвиняемый объяснил, за что хотели убить Владимира Соловьева

«Мне известно, что ребята <…> планировали это сделать в связи с его профессиональной деятельностью, в связи с активной поддержкой начала СВО», - сказал Дружинин.

Обвиняемый добавил, что куратор с Украины обещал вознаграждение за убийство Соловьева. По словам фигуранта, готовящим покушение собирались заплатить один миллион рублей.

Дружинин дал показания как свидетель на заседании о применении принудительной меры медицинского характера в отношении другого фигуранта дела - Василия Стрижакова. По версии следствия, последний совершал преступления в невменяемом состоянии. Стрижаков, которого подозревают в нарушении нескольких статей УК РФ, отказался признавать вину.

По словам прокурора Миланы Дигаевой, на автомобиль Соловьева собирались установить взрывное устройство, но злоумышленников остановили правоохранители. Готовящие покушение рассматривали и другие методы, например, снайперский выстрел или взрыв с использованием доставщика пиццы.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил, что фигурантами дела о подготовке убийства телеведущего стали восемь человек. Все они - граждане России, отмечал глава СК.