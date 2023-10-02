Обвиняемым в краже уникальной коллекции картин вынесли приговор в Москве

Московские следователи задержали двух приятелей школьников из городского округа Химки, сильно избивших подростка. Как сообщила пресс-служба столичного главка СК , новые фигуранты дела вместе с подмосковными знакомыми устраивали драки в торговом центре на Ходынском бульваре.
Установить личности несовершеннолетних правоохранители смогли после изучения записи с камер видеонаблюдения. После задержания подросткам предъявили обвинение в хулиганстве и арестовали.
На минувшей неделе Подмосковный главк СК сообщил о задержании двух школьников из городского округа Химки , которые нападали на подростков, а также вместе с приятелями затевали массовые драки в московском торговом центре, провоцируя посетителей. Все свои действия обвиняемые снимали на видео и публиковали в социальных сетях.
Пока следователи установили только четыре случая нападения. Сейчас правоохранители изучают причастность подростков к другим преступным эпизодам.
Следственный комитет официально не упомянул имя задержанного в своем сообщении, но указал, что данное лицо обвинили в оправдании терроризма. По информации ведомства, в октябре 2023 года он сделал видеозапись с высказываниями, оправдывающими террористическую деятельность, и разместила ее в открытом доступе на своей странице в запрещенной соцсети.
Как сообщила « Российская газета », Якубов процитировал в своем видео Шамиля Басаева. Спортсмен не согласен с обвинениями и не считает себя преступником.
По статье о публичном оправдании терроризма ему грозит до семи лет заключения.
Ранее сообщалось о задержании Якубова , которого прежде объявляли в федеральный розыск.
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