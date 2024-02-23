Обвиняемых в убийстве водителя у школы в Петербурге взяли под стражу

По версии следствия, заказчик Р. решил, что смерть некоего П. поможет ему решить спор об объекте недвижимости. Он предложил исполнителю А. убить П. за пять миллионов рублей и передал ему пистолет с глушителем. Находясь у школы 20 февраля, А. воплотил план, однако по ошибке выстрелил в водителя П. Пострадавший скончался в больнице.

Обвиняемых взяли под стражу до 17 апреля. А. не возражал против вердикта суда, а Р. возражал и отказался от дачи показаний. Его адвокат просила для подзащитного домашний арест.

Ранее СМИ писали, что покушение готовилось на адвоката.

Водитель стал жертвой киллера после того, как привез в школу детей своего начальника. За жизнь случайного пострадавшего медики боролись несколько дней, но спасти его не смогли.