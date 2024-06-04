Обвиняемых в разбоях участников ЧВК «Енот» признали невиновными

Устроившего поджог храма Димитрия Донского в Тюмени контролировали мошенники. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Он пояснил, что пироманом оказался 43-летний местный житель, с которым сейчас работают следователи. Они установят мотивы, толкнувшие мужчину на преступление.

«По предварительной информации, он стал жертвой мошенников. Спасибо нашим правоохранительным органам за оперативную работу», - написал Моор.

Глава региона добавил, что разделяет возмущение местных жителей попыткой посягательства на святое со стороны злоумышленника.

По данным областного главка СК , в минувший понедельник, 3 июня, злоумышленник бросил несколько коктейлей Молотова на вход в храм Димитрия Донского. После поджога здания мужчина показал очевидцам неприличный жест и уехал с места преступления на автомобиле.

Прибывшие на место пожарные оперативно потушили пламя. Никто не пострадал. В отношении поджигателя завели уголовное дело о вандализме и умышленном повреждении имущества.

Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий напомнил, что пострадавший храм носит статус памятника воинской славы, так как рядом находится мемориал погибшим в вооруженных конфликтах, «Попытка поджечь храм - это не только преступление против собственности, но и проявление безнравственности и кощунства, совершившего это безумное злодеяние», - подчеркнул священник.

Митрополит добавил, что церковь молится о том, чтобы Господь вразумил безумцев, которые забыли, что россияне - единое единое многонациональное и многоконфессиональное общество. Поэтому только вместе можно обеспечить безопасность и порядок.