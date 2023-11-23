23 ноября 2023, 19:06

Обвиняемых в избиении детей палкой на улице арестовали в Москве

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Тимирязевский районный суд Москвы арестовал двух подозреваемых в избиении детей палкой в районе Западное Дегунино. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичной прокуратуры.

По информации следствия, вечером 19 ноября двое мужчин поставили детей на колени и избили их палками недалеко от жилого дома на Базовской улице. Кроме того, один из них также угрожал жертвам ножом.

«Фигурантам 36 и 59 лет предъявлено обвинение по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации („Хулиганство“). Вину они не признали», - отметили в ведомстве.

Подозреваемых заключили под стражу на два месяца, до 21 января 2023 года, уточнили пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Ранее еще один мужчина избил до смерти собутыльника на северо-востоке Москвы.

Драки Преступления Москва 2023
23 ноября 2023, 21:26
Криминального авторитета Фартового арестовали после стрельбы у кальянной
РИА «Новости»
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Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес постановление об аресте криминального авторитета Александра Дискового, известного как Фартовый. Об этом сообщило местное издание E1.

Дискова обвиняют в хулиганстве и покушении на убийство. В СИЗО он пробудет до 21 января.

Защита просила суд о домашнем аресте и заявляла о готовности внести два миллиона рублей в качестве залога, что Дисков не сбежит.

Конфликт, из-за которого Дисков теперь находится в СИЗО, произошел в ночь на 12 ноября, уточнило издание. Дисков отдыхал в кальянной на улице Радищева, там поссорился с другими посетителями. Разбираться решили на улице, там он устроил драку и стал стрелять из пистолета. В результате никто не пострадал.

После этой потасовки Дисков уехал из России, но вскоре решил вернуться. Из ОАЭ он вернулся накануне, 22 ноября. Его задержали прямо в аэропорту Кольцово.

По данным E1, после смерти бизнесмена Германа Гардта, известного как Гера ЖБИ , Дискова называли наследником его «империи». Несколько источников издания отметили, что он подмял под себя часть легального и полулегального бизнеса.

Суд Екатеринбург
23 ноября 2023, 20:52
Директора кадетского корпуса задержали по делу о хищении в Дагестане
РИА «Новости»
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Директора Дербентского кадетского корпуса Аммая Шахбанова задержали по подозрению в хищении более четырех миллионов рублей. Об этом сообщили РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах Дагестана.

По информации агентства, против Шахбанова возбудили уголовное дело по трем статьям: о служебном подлоге, мошенничестве, присвоении или растрате.

«Вчера сотрудниками правоохранительных органов Шахбанов был задержан, в настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения», - уточнил источник.

По версии следствия, с октября 2022 года по сентябрь 2023-го Шахбанов получил от родителей учащихся 4,1 миллиона рублей за обучение. Эти деньги должны были зачислить в бюджет Дербента, но до него дошли лишь 340 тысяч рублей, остальные средства Шахбанов присвоил. Кроме того, следователи считают, что директор кадетского корпуса фиктивно устроил на работу двух человек, чтобы присвоить себе их зарплаты.

Ранее замглавы МВД Дагестана Руфата Исмаилова и его подчиненного обвинили в получении двух взяток в крупном размере и превышении должностных полномочий «группой лиц из корыстной заинтересованности». Басманный суд Москвы 8 ноября вынес постановление об аресте чиновника на два месяца. Исмаилова отправили в СИЗО.

Хищения Дагестан Полиция Следственный комитет России
23 ноября 2023, 17:54
Напавшего на людей с мачете жителя Люберец арестовали
РИА «Новости»
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Суд избрал меру пресечения 36-летнему жителю Люберец, который напал на прохожих с мачете. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

«С учетом позиции Люберецкой городской прокуратуры суд отправил обвиняемого под стражу до 8 января 2024 года», - отметили в ведомстве.

В ведомстве отметили, что фигурант отказался от дачи показаний и не признал себя виновным.

«На судебном заседании он просил избрать ему домашний арест и возражал против меры пресечения в виде заключения под стражу», - добавили в прокуратуре.

ЧП в Люберцах произошло 8 ноября. Мужчина с мачете в руках начал нападать на улице на прохожих, нанес ранение женщине с ребенком.

Прибывшие на место сотрудники Росгвардии сумели оперативно задержать фигуранта, им пришлось применить табельное оружие.

Очевидцы рассказали «360», что в момент задержания обвиняемый звал маму и говорил про зомби.

Люберцы Суд Прокуратура РФ
23 ноября 2023, 11:43
Вышел из квартиры в крови. Подозреваемого в убийстве жены на глазах у ребенка жителя Сочи сняли на видео
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Житель Сочи, предположительно, убил жену на глазах у ребенка, после чего вышел из квартиры весь в крови. Камеры на этажах сняли перемещения мужчины, видео поступило в распоряжение «360».

По данным источника, житель Сочи, вероятно, зарезал супругу в ночь на 23 ноября. Судя по записям с камер, мужчина вышел из квартиры около 06:30, после чего поднялся на площадку между 12-м и 13-м этажами и разбил там окно.

На видео предполагаемый убийца снимает кофту, затем встает на металлическое ограждение перед окном и по пояс высовывается на улицу. Пробыв недолго в таком положении, житель Сочи спустился обратно на пол и длительное время стоял перед окном. Как сообщил источник «360», после этого мужчина лег спать.

Также на видео сняли площадку между этажами после происшествия. На этих кадрах видно лежащую в углу кофту, пол и ступени, испачканные кровью.

Ранее жителя Курской области обвинили в убийстве жены, дочери и матери. По версии следствия, мужчина зарезал всех троих.

Преступления Сочи

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