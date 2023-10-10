Обвиняемые в хищении 34 млн рублей на квартиры для сирот предстанут перед судом в Клину

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Во время расследования сотрудники СК опросили более 70 свидетелей, назначили 46 судебных экспертиз, провели свыше 10 обысков, выемок и 75 осмотров. Кроме того, правоохранители наложили арест на имущество обвиняемых в размере более 35 миллионов рублей. Объем материалов уголовного дела превысил 226 томов.

Уголовное дело в отношении директора центра торгов и сотрудника Росреестра находится в производстве. Двое обвиняемых предпринимателей уже ознакомились с материалами дела и скоро предстанут перед судом.

Дело против предполагаемого организатора преступной группы направили в Клинский городской суд для рассмотрения по существу, сообщила прокуратура Московской области в своем Telegram-канале. В ведомстве указали, что обвиняемой по этому производству стала женщина, оказывавшая услуги по покупке и продаже недвижимости как индивидуальный предприниматель.

Следственный отдел по городу Клину завершил расследование уголовного дела о 46 эпизодах мошенничества, совершенного преступной группой. По версии правоохранителей, с 2017 по 2021 год обвиняемые разработали незаконную схему, чтобы регулярно похищать деньги, которые правительство Подмосковья выделяет каждый год в рамках госпрограммы «Жилище». Одна из задач этой программы - обеспечение квартирами детей-сирот.

Следователи выяснили, что фигуранты действовали в сговоре с директором МКУ «Центр проведения торгов» Клина и регистратором отдела Росреестра. Как установили в СК, обвиняемые фальсифицировали коммерческие предложения и экспертные оценки. Кроме того, по версии правоохранителей, участники группы искусственно завышали максимально возможную цену контрактов и стоимость жилья, а также сокращали сроки торгов и регистрации перехода прав собственности на недвижимость.





«Всего за указанный период времени обвиняемые похитили выделенные денежные средства при заключении 46 муниципальных контрактов на сумму свыше 34 миллионов рублей», - сообщила пресс-служба подмосковного главка Следственного комитета.