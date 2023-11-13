Обвиняемую в теракте против военкора Татарского Трепову признали вменяемой

В ходе судебной экспертизы специалисты пришли к выводу, что девушка осознавала опасность и последствия своих действий. Однако у нее обнаружили смешанное расстройство личности. У 26-летней обвиняемой наблюдается повешенная тревожность, чувствительность, мнительность и ранимость.

При этом каких-либо грубых нарушений здоровья, лишавших бы Трепову* способности осознавать характер своих действий, экспертам обнаружить не удалось. Таким образом, ее признали вменяемой.

Первое слушание дела Дарьи Треповой* состоится 15 ноября в Санкт-Петербурге. В апреле девушка принесла начиненную взрывчаткой статуэтку в кафе в Северной столице, где выступал военкор Владлен Татарский. Трепова* передала ему подарок, после чего раздался взрыв. Журналист погиб, еще десятки людей получили ранения.

*Росфинмониторинг внес Дарью Трепову в реестр террористов и экстремистов.