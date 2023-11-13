13 ноября 2023, 15:13

Обвиняемую в теракте против военкора Татарского Трепову признали вменяемой

РИА «Новости»
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Дарью Трепову*, обвиняемую в совершении теракта против военного корреспондента Владлена Татарского в петербургском кафе, признали вменяемой. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

В ходе судебной экспертизы специалисты пришли к выводу, что девушка осознавала опасность и последствия своих действий. Однако у нее обнаружили смешанное расстройство личности. У 26-летней обвиняемой наблюдается повешенная тревожность, чувствительность, мнительность и ранимость.

При этом каких-либо грубых нарушений здоровья, лишавших бы Трепову* способности осознавать характер своих действий, экспертам обнаружить не удалось. Таким образом, ее признали вменяемой.

Первое слушание дела Дарьи Треповой* состоится 15 ноября в Санкт-Петербурге. В апреле девушка принесла начиненную взрывчаткой статуэтку в кафе в Северной столице, где выступал военкор Владлен Татарский. Трепова* передала ему подарок, после чего раздался взрыв. Журналист погиб, еще десятки людей получили ранения.

*Росфинмониторинг внес Дарью Трепову в реестр террористов и экстремистов.

Преступления Владлен Татарский погиб при взрыве в кафе Санкт-Петербурга
13 ноября 2023, 14:37
Фигурант дела о подготовке покушения на Соловьева отказался признавать вину
РИА «Новости»
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Москвич Василий Стрижаков, обвиняемый в подготовке покушения на телеведущего Владимира Соловьева, отказался признавать свою вину. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала Второго Западного окружного военного суда.

«Не признаю», - ответил на соответствующий вопрос судьи фигурант после оглашения обвинительного заключения прокурором.

Суд 13 ноября начал рассматривать по существу дело о подготовке убийства Соловьева. Журналиста вызвали на заседание, однако он не явился. Дело рассматривает военная коллегия, в которую вошли трое судей.

В конце июля Следственный комитет России завершил расследование подготовки покушения на телеведущего. Обвиняемыми стали восемь россиян. По словам председателя СК Александра Бастрыкина, они действовали по заказу Главного управления разведки Украины.

Дело Стрижакова поступило в суд в октябре. Фигуранту вменили преступления по шести статьям Уголовного кодекса РФ.

Суд Преступления Владимир Соловьев
13 ноября 2023, 08:25
Организатора смертельного восхождения на Ключевскую Сопку приговорили к тюремному сроку
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Петропавловск-Камчатский городской суд приговорил директора новосибирской туристической фирмы «Экстрим тайм» Андрея Степанова к четырем годам колонии общего режима. В 2022 году он организовал восхождение на Ключевскую Сопку, во время которого погибли девять человек, сообщила прокуратура Камчатского края.

Бизнесмена признали виновным в совершении преступления по части третьей статьи 238 УК России «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть более двух лиц». Его приговорили к четырем годам колонии общего режима и обязали компенсировать моральный вред.

Андрей Степанов знал о закрытии и запрете проведения туров на вулкане Ключевская Сопка, но опубликовал в интернете объявление о готовящемся походе. Жители Москвы, Подмосковья, Владимирской и Челябинской областей, Алтайского и Камчатского краев заключили с его турфирмой договоры общей суммой около миллиона рублей и начали готовиться к восхождению.

Поход начался 30 августа. В роли гидов выступили инструкторы, не имевшие необходимой квалификации. На пятый день двое туристов почувствовали себя плохо и вместе с одним из сопровождающих спустились к базовому лагерю. Остальные восемь экстремалов и один гид сначала продолжили восхождение, но потом решили вернуться и сорвались с ледового склона. Один человек погиб на месте от травм, остальные - спустя время от переохлаждения.

Из-за тяжелых погодных условий спасательная операция длилась несколько дней. С высоты 3,3 тысячи метров спустили туристов и инструктора, которые первыми решили вернуться на базу.

Суд Туризм Приговоры Вулканы Камчатка
13 ноября 2023, 07:03
Жителя Красноярского края задержали по подозрению в шпионаже
РИА «Новости»
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В Дивногорске Красноярского края задержали мужчину по подозрению в шпионаже в пользу Украины. По версии следствия, он передавал данные о расположении воинских частей, сообщила пресс-служба УФСБ России по Красноярскому краю.

Уголовное дело возбудили по статье 275 УК России «Государственная измена». По версии следствия, житель Красноярского края передавал Службе безопасности Украины координаты и снимки расположения воинских частей. Его задержали и поместили под стражу.

Шпионаж ФСБ Красноярский край
12 ноября 2023, 17:45
Москвич задушил собутыльника в квартире на Волоколамском шоссе
РИА «Новости»
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Житель Москвы задушил знакомого во время пьяной ссоры в квартире на Волоколамском шоссе. Погибшему было 42 года. По факту случившегося возбудили дело об убийстве, сообщили в пресс-службе столичного СК.

По данным следствия, приятели распивали спиртное 11 ноября. Внезапно между возник конфликт. Один из них набросился на второго и начал душить. В итоге его оппонент скончался на месте происшествия. Причиной смерти стала механическая асфиксия.

Подозреваемого задержали в порядке 91-й статьи УК РФ. На допросе он признал вину в преступлении. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении фигуранта дела под стражу.

В начале октября в Ленобласти поймали мужчину, который зарезал своего собутыльника, расчленил труп, а потом использовал части тела погибшего для приготовления супа.

Убийства Москва 2023

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