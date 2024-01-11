11 января 2024, 10:46

Обвиняемому в убийстве Герою России добавили новую статью

РИА «Новости»
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Заместителю командира 74-й отдельной мотострелковой бригады Минобороны Герою России Иреку Магасумову, обвиненному в убийстве девушки в Луганске, добавили еще одну статью. Об этом сообщил «Коммерсант».

По данным издания, следствие по делу подполковника завершилось. Военное следствие СК России до последнего сомневалось, что офицер мог убить девушку. Дело планировали переквалифицировать на менее тяжкую статью - о причинении смерти по неосторожности.

Однако в итоге Магасумова обвинили не только в убийстве, но и в хулиганстве. По версии следствия, Герой России лишил жизни случайную знакомую, а после отобрал машину у младшего по званию.

Президент Владимир Путин наградил Магасумова медалью «Золотая звезда» Героя России 2 августа 2023 года. Через девять дней после этого подполковник вместе с сослуживцами отмечал награждение в луганском баре.

Компания познакомилась с двумя 18-летними местными жительницами, одну из них позднее застрелили в соседнем сквере. Подруга погибшей заявила, что девушку убил Магасумов. По словам самого Героя России, в момент происшествия его даже не было в сквере.

Убийства Преступления Следственный комитет России
11 января 2024, 05:24
Силовики раскрыли личность погибшей под Воронежем девушки, колесившей по стране под разными именами
РИА «Новости»
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Воронежский оперативник установил личность загадочной девушки, которая умерла в Семилуках в октябре прошлого года. Погибшая 10 лет разъезжала по стране под разными именами, никто из знакомых не знал ее настоящих ФИО, даты и места рождения. Историю разоблачения опубликовало издание kp.ru в Перми.

В Семилуки девушка приехала летом 2023 года из Кургана с дальнобойщиком, с которым она и проживала до своей смерти. Ему она представилась Анастасией Агеевой. В тот вечер девушка ждала его из рейса, приготовила ужин. Вернувшись из рейса, мужчина обнаружил тело подруги в ванной. Ее похоронили на местном кладбище без имени и даты рождения.

Воронежский оперативник смог установить личность незнакомки, проследив ее путь до Семилук. Для этого силовику пришлось изучить многочисленные страницы девушки в социальных сетях. Спустя какое-то время оперативник нашел ее подругу из Улан-Уде, откуда и начала путь неизвестная. Выяснилось, что они с подругой в 2013 году после пьяной вечеринки сбежали в Пермь автостопом. Протрезвев, подруга вернулась домой, а Арина - так она представлялась тогда - осталась.

Оперативник отправил в Улан-Уде ориентировку на девушку с отпечатками пальцев. Анастасия-Арина вела в своем родном городе антиобщественный образ жизни, и ее дактилоскопия была в базе данных МВД. Мать девушки опознала ее по фотографии и татуировке на руке, где было выбито имя ее дочери, которую «путешественница» бросила в Улан-Уде. Оказалось, что девушку звали Ирина, ей было 28 лет.

Следователи в Пермском крае вернулись к делу о пропавшей в 2010 году пятилетней девочке. Ребенок отдыхал вместе с родителями возле скального массива Ермак-Камень на берегу реки Сылвы, там же она и пропала.

Курган Пермь Женщины Мужчины
11 января 2024, 00:17
Челябинца заключили под стражу за жестокое убийство 15-летней сестры
Pxhere
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Суд в Челябинской области заключил под стражу местного жителя, которого подозревают в убийстве двоюродной сестры. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

По данным следствия, в ночь на 6 января в селе Татищево 19-летний фигурант поссорился с 15-летней девушкой и убил ее во время конфликта. После этого парень скрылся с места преступления, но его оперативно задержали.

«В настоящее время фигуранту предъявлено обвинение, в отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - рассказали в ведомстве.

Следователи продолжают работать над сбором и закреплением доказательной базы.

По данным Telegram-канала Shot, на теле девочки нашли следы удушения и ранения в живот. У подозреваемого были напряженные отношения с жертвой. Тело школьницы обнаружили в заброшенном доме культуры.

Убийства Суд Челябинская область Преступления
10 января 2024, 18:43
Москвича задержали по подозрению в грабеже у банкомата
РИА «Новости»
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Полиция Москвы задержала 21-летнего жителя столицы по подозрению в совершении грабежа. Злоумышленник выхватил деньги у женщины, стоявшей рядом с банкоматом в фойе торгового зала на улице Большая Полянка, и сбежал. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного управления МВД.

В ведомстве уточнили, что женщина собиралась пополнить счет организации, в которой она работает, на сумму свыше 70 тысяч рублей, когда на нее напал подозреваемый, вырвал деньги и скрылся с места преступления.

Правоохранители сумели изъять у молодого человека часть украденных средств, которую он не успел потратить. Против него возбудили уголовное дело. В отношении подозреваемого выбрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее полиция задержала двух подозреваемых в ограблении на улице Шаболовка в Москве. Они отобрали у одного из прохожих телефон и рюкзак.

Кражи Москва
10 января 2024, 18:11
Подозреваемого в поджоге двери ведущего радио Sputnik арестовали в Петербурге
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Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал предполагаемого организатора поджога двери журналиста радио Sputnik Трофима Татаренкова. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

«Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Рустама Горшкова», - заявили в пресс-службе.

Подозреваемый пробудет за решеткой до 7 марта 2024 года.

Полицейские задержали предполагаемых организаторов поджога двери ведущего радио Sputnik 9 января. Сам Татаренков ранее сообщил, что с его жильем ничего не случилось благодаря бронированной двери. При этом злоумышленники рассчитывали устроить большой пожар с жертвами.

Заместитель председателя международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров допустил «украинский след» в произошедшем. По словам сенатора, спецслужбы Украины часто используют свою агентуру.

Санкт-Петербург Поджоги Суд

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