Обвиняемого в убийстве женщины на юге Москвы задержали

По версии следствия, 49-летний мужчина во время ссоры в квартире на улице Загорьевская в Москве ударил сожительницу ножом в грудную клетку. Женщина скончалась на месте.

Подозреваемого задержали, против него возбудили уголовное дело по статье об убийстве. На допросе он частично признал свою вину. Следствие обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в отношении задержанного.

Ранее отчима заподозрили в убийстве падчерицы на юге Москвы. Преступление произошло в квартире жилого дома на улице Академика Миллионщикова. Тело женщины 1986 года рождения с признаками насильственной смерти от удушения нашли 2 ноября.