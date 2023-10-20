Обвиняемого в убийстве родственников Намина отправили под стражу

20 октября 2023, 17:51
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Мужчину, обвиняемого в убийстве тещи и сына музыканта и продюсера Стаса Намина, отправили под стражу на два месяца. Об этом сообщила прокуратура Московской области в своем Telegram-канале.

«Суд избрал 39-летнему жителю Москвы, обвиняемому в двойном убийстве, меру пресечения в виде заключения под стражу до 18 декабря 2023 года включительно», - указали в ведомстве.

Тела родных основателя групп «Парк Горького» и «Цветы» обнаружили в семейном коттедже в деревне Крюково в ночь на 19 октября. По подозрению в двойном убийстве задержали пасынка Намина.

Обвиняемый сознался в преступлении. Во время допроса мужчина пояснил, что решился на убийство из-за давнего семейного конфликта.

Подозреваемый рассказал, что сначала дождался, пока теща музыканта заснет, и убил ее. После этого, по словам задержанного, он позвонил сыну своего отчима и попросил приехать, а затем в ходе конфликта расправился и с ним. После этого мужчина сам обратился в правоохранительные органы и сообщил о случившемся.

Убийства Суд Прокуратура РФ
Российских летчиков в Армавире пытались отравить тортом — СМИ
23 октября 2023, 07:03
Unsplash
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В Краснодарском крае выпускникам Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков противовоздушной обороны прислали торт и алкоголь с добавлением яда. Массовое отравление пыталось устроить Главное управление разведки Минобороны Украины, сообщил Telegram-канал Fighterbomber.

По его информации, 21 октября в училище отмечали 20-летнюю годовщину очередного выпуска. На банкет с 77 гостями привезли торт и ящик алкоголя. Один из офицеров решил выяснить адресанта, снял с камеры видеонаблюдения фото курьера и отправил вместе с другой информацией правоохранителям. Оказалось, в тот же день посыльный - уроженец Мелитополя - купил билет на самолет.

Мужчину задержали. Он сознался, что в торт и алкоголь подмешали яд. Его изготовили в Армавире по заказу ГУР. Участники встречи не успели попробовать гостинцы и остались живы.

В 30-й отдельной механизированной бригаде Вооруженных сил Украины случилось смертельное отравление пельменями. Умерли около 40 человек.

Военные Украина
Двух жителей Приморья посадили за жестокое убийство шестерых человек спустя 18 лет
23 октября 2023, 05:26
Freepik
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Двух жителей города Артема Приморского края осудили за убийство шестерых человек через 18 лет после случившегося. Об этом сообщила региональная прокуратура в Telegram-канале.

В материале сказано, что преступление произошло летом 2005 года. Компания из нескольких человек распивала спиртные напитки. В какой-то момент одна из женщин на застолье ударила другую на почве ревности, а потом как минимум два раза пырнула потерпевшую ножом. Сожитель нападавшей решил помочь подруге скрыть факт преступления, поэтому убил с помощью топора и ножа других пятерых человек, находившихся в доме. Среди погибших оказались два несовершеннолетних.

После случившегося пара обнаружила, что первая жертва подала признаки жизни. Они перенесли женщину за двор и убили ее.

«Преступление оставалось не раскрытым на протяжении более 15 лет, установить преступников правоохранительным органам удалось в 2021 году, в результате не прекращающейся оперативно-розыскной работы», - сказано в материале.

В ведомстве отметили, что суд решил не освобождать участников преступления от наказания из-за давнего срока происшествия. В итоге мужчину приговорили к 21 году лишения свободы в колонии строгого режима, а женщине присудили 19 лет тюрьмы общего режима.

Ранее жителя Ростова-на-Дону посадили на 11 лет за жестокую расправу над матерью четверых детей. По данным следствия, подсудимый поссорился с жертвой, привел ее в гараж, нанес несколько ножевых ранений, а потом зарубил топором.

Убийства Приморье
«Набор для зомби-апокалипсиса». Житель Пермского края нашел оружейный арсенал в новом доме
22 октября 2023, 22:58
Freepik
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Житель Пермского края нашел под лестницей в купленном коттедже большое количество стрелкового оружия и гранат. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Мужчина купил участок с небольшим домом в деревне Кичаново. Коттедж продала местная жительница, раньше он принадлежал ее мужу, умершему примерно год назад.

Когда новый хозяин вселился в дом и стал обживаться, то посмотрел под лестницу. Там оказалась тяжелая спортивная сумка, внутри которой лежал целый арсенал оружия. Как отметили авторы канала, его количества хватило бы для убийства целой улицы в Кичаново.

В сумке находилось около тысячи патронов разных калибров, несколько автоматов АК-74 и АКМ, двустволка-обрез из охотничьего ружья и гранаты: одна - РГД-5 с запалом, а другие две РГ-42. Как рассказали соседи по участку, бывший хозяин дома часто говорил о зомби-апокалипсисе. Также новый владелец обнаружил диски со старыми фильмами на эту тему.

Опасную находку передали правоохранительным органам. Полицейские выяснили, что у скончавшегося хозяина дома не было лицензии. После происшествия возбудили дело по статье «Незаконное хранение оружия». Новый владелец участка думает об отмене сделке по покупке дома из-за вероятного криминального прошлого предыдущего владельца.

Ранее полицейские задержали жителя Удмуртии по подозрению в незаконном хранении оружия. По данным регионального МВД, у него изъяли два сигнальных револьвера, двуствольное охотничье ружье и травматический пистолет.

Пермский край Оружие
Еще двух «треш-блогеров» отправили под стражу в Петербурге
22 октября 2023, 15:00
РИА «Новости»
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Октябрьский районный суд Санкт- Петербурга отправил под стражу еще двоих «треш-блогеров», которые избивали прохожих. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов.

Одного иностранца и уроженца Челябинской области задержали накануне. По данным следствия, они и еще несколько человек с 12 по 13 октября избили прохожего у дома № 51 на Ленинском проспекте. Обвиняемые снимали свои действия на камеру и выкладывали ролики в Сеть.

Приезжий из ближнего зарубежья просил дать ему подписку о невыезде или запрет определенных действий, но его вместе с товарищем заключили под стражу до 17 декабря. Ранее сообщалось, что суд отправил под стражу четвертого фигуранта дела о нападении на петербуржцев.

До этого полиция Северной столицы задержала группу подростков, которые избивали случайных прохожих на камеру. Правоохранители также установили первых двух пострадавших от действий злоумышленников. Ими оказались 16-летний житель города Пушкина и подросток из Московского района Петербурга.

Санкт-Петербург Суд

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