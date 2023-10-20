Обвиняемого в убийстве родственников Намина отправили под стражу

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«Суд избрал 39-летнему жителю Москвы, обвиняемому в двойном убийстве, меру пресечения в виде заключения под стражу до 18 декабря 2023 года включительно», - указали в ведомстве.

Тела родных основателя групп «Парк Горького» и «Цветы» обнаружили в семейном коттедже в деревне Крюково в ночь на 19 октября. По подозрению в двойном убийстве задержали пасынка Намина.

Обвиняемый сознался в преступлении. Во время допроса мужчина пояснил, что решился на убийство из-за давнего семейного конфликта.

Подозреваемый рассказал, что сначала дождался, пока теща музыканта заснет, и убил ее. После этого, по словам задержанного, он позвонил сыну своего отчима и попросил приехать, а затем в ходе конфликта расправился и с ним. После этого мужчина сам обратился в правоохранительные органы и сообщил о случившемся.