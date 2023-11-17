17 ноября 2023, 17:21

Обвиняемого в убийстве матери в 2018 году задержали в Москве

РИА «Новости»
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В столице задержали мужчину, которого обвиняют в убийстве собственной матери пять лет назад. Подозреваемый не признался в содеянном, передали в Telegram-канале Следственного комитета Москвы.

По данным правоохранительных органов, убийство произошло 9 марта 2018 года в квартире жилого дома на улице Рогова. Там нашли тело 65-летней женщины с признаками насильственной смерти.

Следователи совместно с сотрудниками правоохранительных органов собрали все доказательства, провели экспертизы. Опираясь на эту базу, обвинение предъявили сыну убитой. Он не признался в содеянном. В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать об аресте мужчины.

В четверг, 16 ноября, в Выборгском районе Петербурга правоохранители завели уголовное дело на рецидивиста , который едва не убил собственную мать.

Убийства Следственный комитет России Москва 2023
17 ноября 2023, 15:34
Закладчика задержали в Москве благодаря записи с украденной камеры
РИА «Новости»
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В столице задержали закладчика благодаря записи с камеры видеонаблюдения, которую тот похитил. Прокуратура взяла на контроль привлечение злоумышленника к уголовной ответственности, передало АГН «Москва».

По данным правоохранительных органов, наркосбытчик хотел сделать «закладку» на восьмом этаже одного из домов на Ленинском проспекте, но заметил камеру стоимостью 5,4 тысячи рублей, и похитил ее. Злоумышленник не учел одного - сохранения записи на компьютере, по которой его и вычислили.

В квартире мужчины провели обыск и нашли свертки с мефедроном. Специалисты выяснили, что он хранил наркотики для дальнейшего сбыта.

Прокуратура взяла на контроль привлечение мужчины к ответственности по пункту «в» части второй статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации и части третьей статьи 30, пункта «г» части четвертой статьи 228.1 УК РФ.

В пятницу, 10 ноября, полиция Екатеринбурга поймала с поличным еще одного закладчика.

Наркотики Прокуратура РФ Полиция Москва 2023
17 ноября 2023, 07:44
Нескольких сотрудников ФСБ задержали по связанному с компанией Merlion делу — СМИ
РИА «Новости»
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Нескольких сотрудников управления ФСБ, курировавшего работу правоохранительных органов, задержали по делу, связанному с компанией Merlion. По предварительным данным, они вымогали у ее руководства пять миллиардов рублей за завершение следствия. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.

Согласно его данным, представителей ФСБ задержали на прошлой неделе вместе с бывшим начальником следственного управления СК по Северо-Западному округу Москвы Сергеем Ромодановским, следователем Андреем Жерютиным и начальником следственного отдела Рустамом Юсуповым. Официальной информации об этом пока нет.

Ромодановский, Жерютин и Юсупов остаются в СИЗО до 10 января по решению Басманного суда. Им предъявили обвинение в создании преступного сообщества, получении взяток, незаконном задержании и взятии под стражу, необоснованном возбуждении уголовного дела, привлечении невиновных к уголовной ответственности и фальсификации доказательств. СМИ пишут, что они участвовали в рейдерском захвате ГК Merlion.

Задержания ФСБ
17 ноября 2023, 06:16
Иностранца в Амурской области задержали за финансирование террористов
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В Амурской области силовики схватили иностранца, подозреваемого в финансировании террористической организации. Ему грозит до 15 лет тюрьмы, сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.

«Сотрудниками УФСБ России по Амурской области установлен иностранный гражданин М., проживающий на территории Амурской области, который осуществил финансирование организации, признанной в Российской Федерации террористической», - заявили силовики.

Задержание сняли на камеру. Уголовное дело возбудили статье 205.1 УК России «Финансирование терроризма», мужчине грозит от восьми до 15 лет тюрьмы. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

В Москве суд вынес приговор по делу об организации террористической группировки и участии в ее деятельности. Пособника террористов-исламистов приговорили к 11 годам колонии.

Терроризм ФСБ
17 ноября 2023, 05:11
МВД РФ объявило в розыск двух бывших украинских чиновников по уголовной статье
РИА «Новости»
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Министерство внутренних дел России объявило в розыск по уголовным делам двух бывших украинских чиновников, которые замешаны в организации антитеррористической операции на юго-востоке страны. Данные о розыске опубликованы на сайте ведомства в разделе «Внимание, розыск!».

МВД разыскивает исполняющих обязанности главы администрации президента Сергея Пашинского и министра иностранных дел Андрея Дещицу, которые заняли эти должности вскоре после государственного переворота на Украине в 2014 году.

В СК России ранее сообщили, что Пашинскому, Дещице и экс-премьеру Украины Арсению Яценюку заочно предъявили обвинения. По данным следствия, указанные лица входили в состав национальной безопасности страны и участвовали в «принятии преступного решения о проведении так называемой антитеррористической операции на юго-востоке страны», в ходе которой в 2014–2016 годах погибли и получили ранения 1382 человека, в том числе 44 ребенка.

МВД РФ СК РФ Украина

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