Обвиняемого в убийстве годовалого сына жителя Тулы арестовали до февраля

По данным следствия, 4 декабря мужчина вместе с сыном находился в квартире в поселке Молодежный. Поведение мальчика вызвало у подсудимого вспышку агрессии. Сначала он попытался задушить ребенка, а затем нанес ему смертельный удар ножом.

Суд рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде ареста. Учитывая опасения следственных органов, что подсудимый может скрыться, его заключили под стражу на один месяц и 29 дней.

Известно, что тело убитого ребенка нашли в квартире. Его отец в это время находился на улице, в двух километрах от места преступления. Во время допроса он признал свою вину.

Сосед подозреваемого не удивился произошедшему. По его словам, мужчина был неадекватным.