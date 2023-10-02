Обвиняемого в убийстве двух человек заключили под стражу в Москве

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По данным ведомства, ночью 30 сентября в квартире жилого дома на улице Маршала Захарова подозреваемый во время ссоры взял нож и нанес несколько ударов двум мужчинам. Установлено, что один из них получил не менее двух ударов в грудь и затылок, а другому злоумышленник попал в шею. Оба мужчины скончались на месте от полученных травм.

Подозреваемый признал свою вину частично, утверждая, что не имел намерения убивать. Он также возражал против избрания ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Мужчине предъявили обвинение по 105 статье Уголовного кодекса.

Ранее жителя московского района Вешняки задержали из-за подозрений в убийстве собутыльника у дома на Реутовской улице.