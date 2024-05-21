Обвиняемого в убийстве байкера в Москве оставили в СИЗО

Как сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции, речь идет о заключении под стражу Аббасова до 18 июня 2024 года.

«Московский городской суд оставил <…> апелляционную жалобу без удовлетворения», - уточнили в судебной инстанции.

Аббасова обвиняют в убийстве байкера во время спора о парковке. По данным следствия, 17 апреля он припарковал машину на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. Молодой байкер Кирилл Ковалев сделал ему замечание. В результате между мужчинами началась потасовка. Аббасов ударил оппонента ножом в живот. От полученных травм пострадавший скончался.

Обвиняемый пытался скрыться. Силовики задержали его в Ростовской области. В квартире Аббасова во время обыска обнаружили более 44 миллионов рублей и еще 300 тысяч долларов.