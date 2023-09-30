Обвиняемого в убийстве москвички нашли через 23 года
Расправившегося с владелицей квартиры на северо-востоке Москвы в феврале 2000 года мужчину отправили под стражу на два месяца. Как сообщила пресс-служба столичной прокуратуры, такое решение принял Останкинский районный суд.
Мужчина убил хозяйку и забрал из квартиры технику и одежду. Чтобы скрыть следы преступления, он поджег помещение. Задержали злоумышленника только в этом году в Адыгее.
Ему предъявили обвинение в убийстве из корыстных побуждений. Свою вину мужчина не признал и просил не отправлять его в СИЗО. Но суд встал на сторону прокуратуры и принял решение об аресте обвиняемого.