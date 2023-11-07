Обвиняемого в стрельбе у ресторана в центре Москвы боксера доставили в суд
Чемпиона Европы по боксу Никиту Иванова, обвиняемого в стрельбе у ресторана на Шлюзовой набережной, доставили в суд для избрания меры пресечения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.
Следователи МВД потребовали арестовать спортсмена по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации («Хулиганство с применением оружия»).
Он находился в нетрезвом состоянии, когда выстрелил в посетителей ресторана из пистолета.
Предварительной причиной конфликта между Ивановым и пострадавшими стала ссора. Позже оказавшийся под прицелом боксера студент объяснил, что их диалог начался с классической просьбы закурить. В результате потасовки молодой человек получил травмы, требующие проведения операции.