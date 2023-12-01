Обвиняемого в развратных действиях с несовершеннолетней задержали в Москве

Мужчина, задержанный по подозрению в совершении теракта на железной дороге в Рязанской области, признал вину. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК по региону.

При обысках у 35-летнего задержанного нашли компоненты для изготовления взрывчатки, средства связи и электронные носители информации с фото- и видеоотчетами о совершенных преступлениях. В ближайшее время мужчине предъявят обвинение и выберут меру пресечения. Сейчас следователи проверяют его причастность к аналогичным преступлениям.

Выяснилось также, что помимо российского у мужчины есть итальянское гражданство.

Подрыв самодельного взрывного устройства произошел на 190-м километре 3-го главного пути перегона станций «Рыбное - Блокпост 204-й километр» в Рязанской области 11 ноября. С рельсов сошли 19 вагонов грузового состава , из них 15 получили повреждения. Пострадал помощник машиниста.

По факту происшествия возбудили уголовные дела о теракте и незаконном приобретении и хранении взрывных устройств. Грамотная работа следователей Западного межрегионального СУ на транспорте, представителей ФСБ, МВД и Росгвардии помогла задержать предполагаемого преступника.

«В ходе допроса задержанный дал признательные показания», - констатировали в ведомстве.

Рязанец рассказал, что в феврале 2023 года его завербовал сотрудник ГУР Минобороны Украины. После этого он прошел диверсионную подготовку в Латвии при участии местных спецслужб и уже в марте вернулся в Рязань.