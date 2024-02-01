01 февраля 2024, 19:11

Обвиняемого в расправе над подругой в 2015 году оправдали в Первоуральске

РИА «Новости»
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В Первоуральске состоялось судебное заседание, в ходе которого присяжные оправдали обвиняемого в убийстве 30-летней подруги. По словам свидетелей, мужчина специально толкнул ее под машину на трассе. Женщина умерла на месте, однако присяжные решили, что преступления не было. Сестра погибшей поделилась с «360» подробностями резонансного дела.

«Сестра поехала с ним в Екатеринбург по делам, там он употребил наркотики. На этой почве между ними начался конфликт. Сестра переживала, как они доедут до дома. В итоге ссора продолжилась уже по дороге. В какой-то момент он остановил машину, ругались на улице. Это видели двое свидетелей, которые ехали с ними», - отметила женщина.

По словам собеседницы «360», сожитель сестры специально толкнул ее на дорогу, и в этот момент женщину сбил внедорожник Volvo. Потом по ней проехались еще несколько автомобилей. Мужчина спокойно сел в машину, принял еще раз наркотик и после этого ему стало плохо.

После гибели женщины провели множество экспертиз, но следов алкогольного или наркотического опьянения не обнаружили. Обвиняемый, по словам сестры погибшей, выдумал легенду, что подруга якобы сама выбежала на дорогу, так как ему стало плохо.

«Спустя пять лет жена одного из пассажиров, который ехал тогда с сестрой и ее сожителем из Екатеринбурга, рассказала моей приятельнице, как все произошло на самом деле. Я сразу же обратилась в Следственный комитет, после этого началось расследование. Дело возбудили по статье „Умышленное убийство“, его посадили в СИЗО, потом отправили под домашний арест. После этого свидетели поменяли показания», - отметила собеседница «360».

Изначально мужчине предъявили обвинение в убийстве, однако потом статью изменили на более мягкую. После кассационной жалобы дело в 2023 году направили в суд. Сам обвиняемый настоял на суде присяжных. В итоге они оправдали подсудимого. Родственники погибшей не ожидали такого решения, которое стало для них ударом.

Убийства Суд Екатеринбург Свердловская область
01 февраля 2024, 19:21
Обвиняемого в атаках на объекты критической инфраструктуры хакера арестовали в Москве
РИА «Новости»
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Лефортовский районный суд продлил арест хакеру за DDos-атаки на объекты критической информационной инфраструктуры. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Фигуранта дела зовут Артем Хорошилов. Его обвинили по статье о неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру РФ (часть 4 статьи 274. 1 УК РФ).

В четверг, 1 февраля, Лефортовский суд продлил арест Хорошилова на три месяца. В СИЗО хакер пробудет до 12 мая.

Как уточнили представители суда в комментарии РИА «Новости» , Хорошилова арестовали в декабре, затем меру пресечения продлили. Санкция по статье, которую инкриминируют хакеру, предусматривает тюремный срок до восьми лет.

Суд Хакеры Москва
01 февраля 2024, 19:05
Проломившего голову подростку бойца джиу-джитсу заключили под стражу в Москве
РИА «Новости»
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Обвиняемого в нападении на одиннадцатиклассника 38-летнего бойца джиу-джитсу заключили под стражу по решению суда. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры в Telegram-канале.

Несмотря на то, что подозреваемый спортсмен попросил не арестовывать его, суд вынес иное решение. Расследование обстоятельств произошедшего находится на контроле прокуратуры.

Ранее в Сети появились кадры избиения. На них видно, что мужчина несколько раз ударил подростка, после того как заметил, что тот стучит по припаркованным на Домостроительной улице автомобилям. Школьника экстренно госпитализировали с ушибом мозга и переломом черепа.

Накануне избившая годовалого ребенка няня назвала причину своего поступка. По словам женщины, она пребывает в постоянном стрессе из-за ситуации в Донецке.

Драки Суд Москва
01 февраля 2024, 19:00
Полиция в Москве разоблачила мошенников, получавших кредиты на несуществующий бизнес
РИА «Новости»
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Московские полицейские пресекли деятельность преступной группировки, которая занималась мошенничеством, дистанционно оформляя кредиты на несуществующие юридические лица. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка.

Оперативники задержали шесть человек, подозреваемых в хищении средств у кредитных организаций. Выяснилось, что преступники приобретали юридические лица, регистрируя их на номинальных директоров, открывали банковские счета и передавали данные основным организаторам схемы. После этого мошенники оформляли кредиты на новоиспеченную фирму, предварительно создав видимость активной деятельности этой компании.

В схему было вовлечено свыше 80 человек. Причиненные аферистами убытки составили десятки миллионов рублей. Их удалось остановить при поддержке департамента безопасности Сбербанка. У подозреваемых изъяли инструменты для осуществления противоправной деятельности, включая банковские токены и карты, документы, печати и более пяти миллионов рублей наличными.

Одного из подозреваемых заключили под стражу, трое поместили под домашний арест, еще двоих отпустили под подписку о невыезде.

Ранее пенсионер из Москвы продал квартиру и машину из-за телефонных мошенников.

Аферисты звонили жертве по шесть-восемь раз в день.

МВД РФ Мошенничество Москва
01 февраля 2024, 16:01
Полиция задержала нового подозреваемого в стрельбе на свадьбе в Пушкино
РИА «Новости»
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Правоохранители вычислили еще одного участника свадьбы со стрельбой в Пушкинском городском округе Подмосковья в ноябре 2023 года. За хулиганство задержали жителя села Царево, брата одного из фигурантов дела, сообщил источник «360».

Мужчина 2001 года рождения попал на одно из двух видео с места преступления. По версии следствия, 10 ноября он вместе с другими гостями стоял у подъезда в микрорайоне Дзержинец. Когда жених шел к машине, подозреваемый поднял вверх оружие, похожее на пистолет, и выстрелил семь раз.

На допросе ему показали видеозапись. Задержанный не узнал себя и отказался признавать вину. Он заявил, что не видел, как его брат или жених взяли в руки оружие.

В момент, когда прозвучали выстрелы, мужчина, по собственной версии, отошел на 30 метров поговорить по телефону. Кто именно стрелял, не видел, и пистолета в руках жениха, когда тот вместе с невестой шел по лестнице, тоже не заметил.

Задержанного обвинили по части второй статьи 213 УК России «Хулиганство, совершенное группой лиц».

Второй ролик, без его участия, смонтировали из трех эпизодов. На одном другой фигурант дела высунулся из окна машины, которая ехала по Ярославскому шоссе, и пять раз выстрелил в воздух. На втором водитель Lada Priora во время движения вылез в окно и произвел еще пять выстрелов. Третий сняли в неустановленном месте. На нем стреляла невеста.

На шумную свадьбу пожаловались местные жители, возбудили уголовное дело. Полиция сообщала о задержании трех человек , в том числе уроженца Молдавии.

Уголовное дело Стрельба Свадьбы Пушкино

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