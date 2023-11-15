Обвиняемого в покушении на Царева оставили под стражей

Мужчину обвиняют по нескольким статьям, в том числе в незаконном приобретении и передаче взрывчатых веществ и оружия, а также в посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля.

«Верховный суд республики Крым оставил без изменения меру пресечения в виде заключения под стражу», - отметили в пресс-службе.

Покушение на экс-депутата Царева произошло в Ялте в ночь на 27 октября. Неизвестный выстрелил в него и скрылся. По информации ФСБ, подозреваемый по заданию украинской разведки мог планировать убийство.

Ранее суд Симферополя арестовал подозреваемого жителя Ялты на два месяца. Мужчина признался, что следил за экс-депутатом Рады и сотрудничал с СБУ, а также оборудовал схрон с оружием. При обыске у 46-летнего жителя Ялты нашли самодельное взрывное устройство.