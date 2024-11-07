07 ноября 2024, 16:17

Обвиняемого в подрыве железной дороги в Башкирии арестовали на два месяца

РИА «Новости»
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Задержанного по обвинению в подрыве участка железной дороги в Башкирии уроженца Донецка арестовали на два месяца. Как сообщила объединенная пресс-служба судов республики, такое решение по ходатайству следователя ФСБ вынес Кировский районный суд Уфы.

В отношении мужчины завели уголовное дело о совершении диверсии.

По данным следствия, в начале ноября этого года обвиняемый получил через мессенджер от куратора задание по подрыву железнодорожного полотна в Уфимском районе. Мужчина устроил взрыв, что привело к сходу с рельс около 20 вагонов. Под стражей обвиняемый останется до 5 января.

По данным Приволжской прокуратуры, в минувшее воскресенье, на участке Иглино - Дема в Уфимском районе Башкирии с рельс сошли 22 груженых углем вагона.

В ведомстве уточнили, что в результате аварии никто не пострадал. На место схода состава направили восстановительный поезд для ремонта.

Уголовное дело Суд Башкирия Взрывы Поезда Аресты
07 ноября 2024, 15:26
Зарубивший мать топором школьник из Подмосковья был фанатом Minecraft
Pixabay
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Девятиклассник из Сергиева-Посада, который зарубил мать топором, сорвался из-за запрета играть в Minecraft. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Авторы заявили, что юноша проводил за игрой целыми днями, поэтому мать лишила его смартфона и планшета, так как у сына начались проблемы в школе. На выходных мальчик заболел, поэтому на учебу не ходил по уважительной причине.

Все свое свободное время он проводил за игрой, забыв о домашних заданиях. Мать устроила скандал и забрала все гаджеты. Подросток такого обращения не простил. Он дождался, пока женщина уснет, и несколько раз ударил ее топором. Вечером юноша сам обратился в полицию и дал признательные показания.

В пресс-службе подмосковного главка СК сообщили, что против 15-летнего юноши завели уголовное дело. В ведомстве уточнили, что с матерью школьник расправился в минувшую среду, 6 ноября. Тело убитой криминалисты нашли в спальне.

Источник 360.ru заявил, что зарубивший мать школьник на учете не состоял. Учителя отзывались о нем хорошо, несмотря на то, что хорошей успеваемости у него не было. Конфликты между сыном и матерью носили регулярный характер, так как мальчик тратил все свободное время на игры на планшете.

Уголовное дело Убийства Школьники Следственный комитет России
07 ноября 2024, 14:50
Устроившего резню в супермаркете Петербурга арестовали
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Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения Юрию Артемьеву, подозреваемому в нападении на гипермаркет в Московском районе города. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Мужчину отправили под стражу до 25 декабря. Следователи ведут дело по статье «Покушение на убийство».

В ходатайстве указали, что 25 октября Артемьев вошел в супермаркет на улице Космонавтов и нанес ножевые ранения четырем людям. Напавший не довел умысел на убийство, потому что ему помешали очевидцы.

В реанимацию после нападения поступили три человека. Агрессора также отвезли в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, где врачи заподозрили у него острый психоз Соседи мужчины рассказывали 360.ru, что нападавший когда-то занимался спортом и подавал надежды, но в какой-то момент стал вести себя неадекватно.

Санкт-Петербург Уголовное дело Суд
07 ноября 2024, 10:25
«Зюзинская маньячка» попыталась сбежать из психиатрической больницы
Unsplash
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«Зюзинская маньячка» Мария Петрова попыталась сбежать из психиатрической клиники, в которой уже 20 лет проходит лечение, однако ее поймали и отправили на самый строгий режим с пометкой «социально опасна». Подробно историю жизни серийной убийцы рассказал Telegram-канал Shot.

В начале 2000-х Петрова наводила ужас на жителей юго-запада Москвы. Вечерами она ярко красилась, надевала платье и выходила на пробежку с ножом, а потом нападала на мужчин. Двое изрезанных маньячкой скончались. Поймать ее долго не удавалось - из-за макияжа ее реальный облик сильно отличался от фоторобота.

Однако сотрудники Московского уголовного розыска смогли выйти на след убийцы и задержать ее. На допросе Петрова рассказала, что когда-то ее жестоко изнасиловали, и после этого ее стало раздражать мужское внимание.

Суд признал Петрову виновной и направил на принудительное лечение. Более 20 лет маньячка вела себя примерно, даже организовывала спортивные мероприятия для психбольных, чтобы выйти на свободу и отомстить отправившему ее в больницу милиционеру. Однако в сентябре ее вторая личность проявилась, она снова стала агрессивной, нападала на врачей и санитаров и попыталась сбежать из клиники.

Ранее стало известно, что в колонии в Соликамске от рака умер серийный убийца из Ростовской области Роман Бурцев , получивший прозвище «каменский Чикатило».

Убийства Больницы Побеги
07 ноября 2024, 09:57
Экс-начальника управления уголовного розыска Петербурга и Ленобласти задержали силовики
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Силовики задержали бывшего руководителя управления уголовного розыска по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Олега Колесникова. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило РИА «Новости».

Никаких деталей собеседник агентства при этом не уточнил. Также не привел информацию и о процессуальном статусе Колесникова.

Официально данные о его задержании пока не подтверждены Известно, что Колесников проработал в петербургской полиции четверть века. В мае его назначили заместителем главы МВД Северной Осетии.

Полиция

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