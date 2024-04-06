Обвиняемого в нападении на мурманского губернатора арестовали

Вердикт огласили во время выездного заседания в больнице, где лежит злоумышленник, раненный при задержании.

«Избрать <…> меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 5 июня», - постановил судья Александр Тимченко.

Обвиняемого отвезли в ту же больницу, где оперировали Чибиса. Возле палаты дежурят охранники.

Во время судебного заседания задержанный утвердительно ответил на вопрос о том, готов ли он извиниться перед губернатором.

Покушение на Чибиса произошло вечером 4 апреля. Глава Мурманской области получил ранение ножом в живот. Его немедленно прооперировали и оставили в реанимации. Правоохранители задержали и допросили подозреваемого - 42-летнего жителя Апатитов. Он заявил, что не был знаком с главой региона, но испытывал к нему неприязнь.