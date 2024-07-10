10 июля 2024, 14:39

Обвиняемого в мошенничестве предпринимателя Новицкого оставили под домашним арестом

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Тверской районный суд Москвы отклонил апелляционную жалобу и оставил бизнесмена Евгения Новицкого под домашним арестом. Об этом сообщило РИА «Новости».

Мужчину обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Адвокаты попросили суд смягчить меру пресечения до запрета определенных действий, так как предприниматель является пенсионером и имеет проблемы со здоровьем. Сам Новицкий свою вину не признал и заявил, что не имеет отношения к каким-либо преступлениям.

По версии следствия, подсудимый спланировал вместе с сообщниками схему для похищения пенсионных резервов и накоплений АО «НПФ „Урал ФД“» под видом покупки ценных бумаг на бирже. Новицкого обвинили по шести эпизодам.

Суд Мошенничество Аресты
10 июля 2024, 14:19
Ректора Балтийского федерального университета отправили за решетку на два месяца
РИА «Новости»
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Ленинградский районный суд Калининграда вынес решение об аресте ректора Балтийского федерального университета Александра Федорова. Об этом сообщил Следственный комитет по Калининградской области.

В отношении ректора БФУ имени Канта и его заместителя Елены Мялкиной возбудили уголовное дело. Александр Федоров пробудет в следственном изоляторе до 8 сентября 2024 года.

«Они (Федоров и Мялкина - прим. ред.) подозреваются в присвоении и растрате денежных средств, совершенных группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения», - отметили в СК.

По версии следствия, подозреваемый издавал приказы о выплате работникам доплат за интенсивность труда, а его заместитель забирала деньги обратно. Используя незаконную схему, они присвоили себе 18 миллионов рублей.

Александра Федорова арестовали 9 июля. По предварительной информации, он получил взятку в размере 700 тысяч рублей.

Вузы Аресты Калининград
10 июля 2024, 11:12
Режиссер Беркович выступила с первым заявлением после приговора
РИА «Новости»
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Несмотря на тюремный срок, жизнь не закончилась, заявила осужденная за оправдание терроризма режиссер Евгения Беркович*. Об этом сообщил РБК.

Режиссер впервые прокомментировала свой приговор и отметила, что будет бороться дальше.

«Тюрьма - не могила, срок - не резина», - подчеркнула Беркович*.

Она также выразила надежду на сокращение срока тюремного заключения.

«За 14 месяцев тюрьмы повидали мы и отмены приговоров, и скощение сроков; не на апелляции, так на кассации и выше», - добавила фигурантка уголовного дела.

Драматурга Светлану Петрийчук* и режиссера Беркович* приговорили к шести годам тюремного заключения. Их арестовали из-за скандальной постановки «Финист Ясный Сокол», в которой содержались признаки оправдания терроризма.

В пьесе рассказывалась история женщин, которые решили выйти замуж за представителей радикального ислама. Суд установил, что спектакль оправдывал идеологию группировки «Исламское государство»**.

* Внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

** «Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ) - запрещенная в России террористическая организация.

Суд Режиссер Тюрьмы Приговоры
10 июля 2024, 10:06
Домработница в Благовещенке опустошила бар нанимателя почти на 200 тысяч рублей
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В Благовещенском городском суде огласили приговор для домработницы, которая выпила элитный алкоголь нанимателя. Ей назначили десять месяцев исправительных работ, сообщили в пресс-службе прокуратура Амурской области.

В ведомстве уточнили, что домработницу признали виновной в краже спиртного у владельца дома на сумму более чем 180 тысяч рублей.

Как выяснилось, помогая нанимателю по хозяйству, она периодически дегустировала элитный алкоголь из его бара.

Теперь, помимо исправительных работ, женщине нужно будет отдавать государству 5% из зарплаты. Во время судебного заседания домработница не отрицала свою вину.

Ранее в Челябинской области домработница обокрала пенсионера на 100 тысяч рублей. Женщина с криминальным прошлым втерлась к мужчине в доверие и устроилась к нему на работу. Вскоре во время уборки она похитила деньги у нанимателя.

Суд Алкоголь Кражи
10 июля 2024, 09:12
Имущество подозреваемых в рекордной взятке экс-полицейских арестовали
РИА «Новости»
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Следственный комитет (СК) России арестовал новые активы бывших полицейских Георгия Сатюкова и Дмитрия Соколова. Они проходят по делу о взятке в пять миллиардов рублей, сообщили журналисты «Коммерсанта».

По данным издания, московские суды удовлетворили ходатайство следователей и наложили арест на апартаменты в комплексе «Алые паруса» на Авиационной, общая площадь которых составила 200 квадратных метров. Кадастровая цена элитной недвижимости составила 50 миллионов рублей. Также арестовали квартиру в жилом комплексе «Нежинский ковчег».

По версии следствия, экс-сотрудники МВД брали деньги у администратора криптобиржи Алексея Иванова (Билюченко), предлагая взамен свое покровительство. Суд установил, что действия последнего нанесли клиентам биржи ущерб более чем на 18 миллиардов рублей. Сатюков и Соколов сбежали из России, их заочно арестовали и объявили в розыск. Предположительно, обвиняемые могли скрыться в Дубае.

Суд Коррупция Недвижимость Аресты Полиция

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