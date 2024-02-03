Обвиняемого в многомиллионном мошенничестве экстрадировали в Россию из Аргентины

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Речь идет об Олеге Кулакове. Его экстрадиция потребовалась для привлечения к уголовной ответственности за мошенничество.

По данным следствия, Кулаков вместе с другими лицами создал организованную группу, чтобы заключать фиктивные договоры на поставки автозапчастей. Жертвами мошенников стали 60 человек, а сумма ущерба от их преступных действий превысила 5,4 миллиона рублей.

Запрос о выдаче обвиняемого направили в мае 2022-го после задержания Кулакова на территории Аргентины.

«Процесс экстрадиции был многоступенчатым с состязательностью сторон в суде, Генпрокуратурой дополнительно представлялись материалы и доказательства», - заключили в пресс-службе.