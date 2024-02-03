03 февраля 2024, 17:52

Обвиняемого в многомиллионном мошенничестве экстрадировали в Россию из Аргентины

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Власти Аргентины по требованию Генпрокуратуры России экстрадировали обвиняемого в мошенничестве на общую сумму свыше 5,4 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе главного надзорного ведомства.

Речь идет об Олеге Кулакове. Его экстрадиция потребовалась для привлечения к уголовной ответственности за мошенничество.

По данным следствия, Кулаков вместе с другими лицами создал организованную группу, чтобы заключать фиктивные договоры на поставки автозапчастей. Жертвами мошенников стали 60 человек, а сумма ущерба от их преступных действий превысила 5,4 миллиона рублей.

Запрос о выдаче обвиняемого направили в мае 2022-го после задержания Кулакова на территории Аргентины.

«Процесс экстрадиции был многоступенчатым с состязательностью сторон в суде, Генпрокуратурой дополнительно представлялись материалы и доказательства», - заключили в пресс-службе.

Генпрокуратура РФ Аргентина Мошенничество Россия
03 февраля 2024, 17:22
Владельца и повара кафе в Иркутске арестовали после массового отравления шаурмой
Global Look Press
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Обвиняемыми по делу о массовом отравлении шаурмой жителей Иркутска назвали владельца и повара местного кафе. Они стали фигурантами дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщила пресс-служба областного главка СК.

В ведомстве добавили, что Кировский районный суд Иркутска арестовал владельца кафе и повара на два месяца.

Массовое отравление шаурмой произошло в Иркутске вечером в минувший четверг, 1 февраля.

Губернатор региона Игорь Кобзев сообщил, что в больницу в состоянии средней степени тяжести доставили девять человек , в том числе двух детей. Он добавил, что число пострадавших выше, но некоторые люди отказались от медицинской помощи.

В беседе с «360» госпитализированные описали одинаковые симптомы: рвоту, понос и головокружение. Одна из отравившихся заявила, что врачи предварительно диагностировали ей ротавирусную инфекцию.

Собеседница подчеркнула, что купила шаурму в кафе не в первый раз. По ее словам, когда готовкой занимался сам владелец заведения, никаких проблем не было. Но в последний раз шаурму сделал нанятый повар.

По данным следствия, надзорные органы провели проверку кафе, в ходе которой нашли нарушения санитарных норм. Заведение закрыли и завели административное дело, которое уже поступило на рассмотрение суда.

Еда Суд Больницы Иркутская область Врачи СК РФ
03 февраля 2024, 15:24
Московский суд вынес вердикт врачу за насмешку над погибшим участником СВО
РИА «Новости»
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Тушинский районный суд Москвы рассмотрел ходатайство следствия в отношении врача детской больницы Надежды Буяновой и запретил ей определенные действия за некорректное высказывание в адрес участника СВО. Об этом сообщила пресс-служба судов Москвы общей юрисдикции.

Следователи настаивали на заключении Буяновой под стражу, однако суд избрал более мягкую меру в виде запрета определенных действий.

По версии следствия, во время приема в детской больнице врач некорректно высказалась о погибшем в зоне СВО отце ребенка. Обвиняемую освободили из-под стражи в зале суда.

Московский педиатр посмеялась над семилетним мальчиком, который грустил по погибшему в зоне боевых действий отцу. После этого председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил завести против медика уголовное дело по статье о дискредитации Вооруженных сил России.

Суд Дети Военные Врачи Москва
03 февраля 2024, 14:25
Глава Wildberries Бакальчук рассказала о ходе расследования пожара на складе в Шушарах
РИА «Новости»
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Компания Wildberries рассматривает несколько версий возникновения пожара на складе в Шушарах, но тайна следствия не позволяет их называть. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявила основатель и глава компании Татьяна Бакальчук.

Она пояснила, что фирма собирает все возможные данные и уже появились несколько версий причин возникновения огня, но раскрывать их пока нельзя.

«Это тайна следствия, и пока что оно идет, мы не можем ничего говорить ни про свои выводы, ни про какую-то информацию об этом», - заметила Бакальчук.

Пожар на складе компании Wildberries в Шушарах произошел 13 января. Пламя распространилось на площади в 70 тысяч квадратных метров. Пожарным понадобились почти сутки, чтобы ликвидировать открытое горение.

Вокруг происшествия появилось множество слухов, которые получили опровержение. В пресс-службе компании в том числе отмечали, что никакого обыска в квартире и изъятия документов у Татьяны Бакальчук криминалисты не проводили.

В петербургском главке Следственного комитета опровергли сообщения СМИ о задержании сотрудника склада , который якобы сознался в поджоге. В ведомстве подчеркнули, что в уголовном деле пока нет даже подозреваемых.

Уголовное дело Пожары Татьяна Бакальчук
03 февраля 2024, 13:03
Совратившую четвероклассника учительницу отправили под домашний арест
РИА «Новости»
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Суд отправил под домашний арест преподавательницу из Ленинградской области, которую заподозрили в совращении ученика. Об этом сообщили «Известия».

«Совратившую четвероклассника учительницу из Ленобласти отправили под домашний арест», - сказал источник.

В пятницу, 2 февраля, СМИ сообщили о возбуждении уголовного дела против 25-летней учительницы в Токсове. Ее заподозрили в интимной связи с 11-летним школьником. Подросток рассказал родителям, что педагог давала потрогать свою грудь, целовала и гладила его по интимным местам через одежду.

Такие отношения между учителем и ребенком продолжались на протяжении нескольких месяцев, пока об этом не узнала мать несовершеннолетнего. Она обратилась с заявлением в полицию, правоохранители задержали женщину. На допросе преподаватель объяснила, что ребенок сам оказывал ей знаки внимания.

Следователи завели дело по статье о насильственных действиях сексуального характера, учительнице грозит до 20 лет тюрьмы.

Суд Дети Школьники Аресты

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