19 декабря 2023, 16:48

Обвиняемого в изнасиловании женщины в гостинице арестовали в Москве

РИА «Новости»
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В Москве арестовали 38-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании женщины в номере гостиницы и краже у нее 2,5 миллиона рублей. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным следствия, 21 ноября в одной из гостиниц на Алтуфьевском шоссе в Москве мужчина изнасиловал знакомую, завладел ее деньгами в размере более 2,5 миллиона рублей и скрылся с места происшествия.

Совместными усилиями оперативники столичного СК и их коллеги из уголовного розыска в Санкт-Петербурге задержали подозреваемого, мужчину 1985 года рождения. Во время допроса он частично признал свою вину.

«Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - уточнили в ведомстве.

Еще одного мужчину, уроженца Республики Таджикистан, задержали по подозрению в изнасиловании подростка на юго-западе Москвы. Он был другом семьи 15-летней потерпевшей.

Преступления Изнасилования Москва 2023
19 декабря 2023, 15:06
Пенсионерка из Москвы потеряла почти 10 миллионов рублей из-за мошенников
РИА «Новости»
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Пожилая москвичка стала жертвой обмана мошенников, выдавших себя за сотрудников правоохранительных органов. Она потеряла почти 10 миллионов рублей. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичной прокуратуры.

По информации ведомства, мошенник позвонил пенсионерке и сообщил, что на ее квартиру якобы выдали генеральную доверенность другому человеку. Притворяясь представителями банковских учреждений и суда, преступники убедили пожилую женщину перевести свои сбережения на так называемый безопасный счет и осуществить продажу жилья в Чечерском проезде.

Москвичка подготовила все требуемые документы и заключила договор купли-продажи, полагая, что так она спасает свою недвижимость от противоправных действий. В результате продажи квартиры она получила 9,8 миллиона рублей, которые передала курьеру, прибывшему по указанию мошенников.

Началось расследование обстоятельств дела.

За прошедшие 11 месяцев в Москве 252 ребенка стали жертвами аферистов.

Прокуратура РФ Преступления Мошенничество Москва 2023
19 декабря 2023, 11:54
Подозреваемого в убийстве мужчины ножом из-за конфликта задержали в Москве
РИА «Новости»
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На севере Москвы между двумя мужчинами возник конфликт, в результате которого один из них нанес несколько ударов ножом оппоненту. Пострадавший скончался в больнице, а подозреваемого задержали. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным ведомства, на улице Бусиновская Горка злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес своему противнику два удара ножом. Прибывшие на место происшествия медики экстренно госпитализировали 54-летнего пострадавшего. Однако, несмотря на оказанную помощь, мужчина скончался в больнице.

Оперативники задержали 60-летнего подозреваемого для привлечения по уголовной статье об убийстве.

«В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу», - отметили в прокуратуре.

Ранее поножовщина в вагоне московского метро попала на видео. Словесная перепалка переросла в драку между тремя знакомыми.

Драки Поножовщины Москва 2023
19 декабря 2023, 03:50
Избивших участника СВО мужчин задержали в Петербурге
РИА «Новости»
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Сотрудники петербургской полиции задержали двух мужчин, подозреваемый в избиении участника СВО за замечание о парковке на тротуаре. Об этом сообщила пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в своем Telegram-канале.

Конфликт произошел вечером в понедельник, 18 декабря, в Биржевом переулке Василеостровского района Санкт-Петербурга. Там 40-летний участник специальной военной операции на Украине сделал замечание двум мужчинам, припарковавшим автомобиль Lexus на тротуаре. Словесная перепалка переросла в драку. Мужчины избили участника СВО и уехали, а он вызвал полицию.

«В течение нескольких минут полицейские задержали подозреваемых. Ими оказались два местных жителя, 31 и 33 лет. Оба доставлены в отдел полиции», - сообщили в ведомстве.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство».

Ранее пьяная компания напала на заместителя министра транспорта Московской области Дмитрия Минченко на концерте рэпера Басты в концертном зале «Барвиха Luxury Village». Подмосковный чиновник получил сотрясение мозга, ушибы и ссадины. Его госпитализировали. Полиция разыскивает нападавших.

Драки Санкт-Петербург Полиция
18 декабря 2023, 19:44
Более 250 детей за год стали жертвами аферистов в Москве
РИА «Новости»
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За год 252 детей стали жертвами дистанционных хищений денежных средств: из них 21 ребенок не достиг возраста 14 лет. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

В Сети мальчик нашел объявление о продаже кофты. Он связался с продавцом, тот потребовал предоплату. Однако товар москвич так и не получил. Продавец просто перестал выходить на связь и не вернул деньги. Ущерб превысил 8,9 тысяч рублей. По аналогичной причине еще один несовершеннолетний юноша не получил кроссовки стоимостью 5,8 тысяч рублей.

Ведомство привело самые яркие примеры мошенничества, которые произошли за год, чтобы напомнить родителям, на что стоит сделать акцент при обучении младшего поколения финансовой грамотности.

Девочка 14 лет передала аферистам 900 американских долларов, которые нашла дома в шкафу. В это время ее мама была в магазине.

Злоумышленники позвонили на домашний телефон и заявили девочке, что ее родственница попала в аварию и ей срочной нужны деньги, чтобы на нее не завели уголовное дело в результате ДТП. Для доказательства дали ей услышать «маму». Напуганная девочка выполнила условия мошенников.

Девочка решила купить гитару и нашла в интернете подходящее объявление о продаже. В ходе обсуждения условий покупки музыкального инструмента аферисты отправили пострадавшей ссылку для оплаты, пройдя по которой та ввела данные своей банковской карты и CVC-код.

Получив нужную информацию, злоумышленники сразу похитили с ее счета 3,5 тысячи рублей.

«Не верить незнакомцам из интернета, не встречаться с ними, в ходе онлайн общения не сообщать личную информацию, в том числе место жительства, домашний адрес и телефон. Незнакомцы могут выдавать себя за других людей», - напомнили в ведомстве основные правила безопасности в Сети.

Аферисты под предлогом продажи игровой валюты вынудили несовершеннолетнего мальчика перевести им 100 тысяч рублей, которые принадлежали его маме. Ребенок вышел на публикацию продавца в одной из популярных социальных сетей.

Молодой человек поверил незнакомцу, который подошел к нему на улице: 20-летний ранее судимый аферист пожаловался подростку на финансовые проблемы и попросил 250 рублей в долг. В итоге мальчик согласился помочь.

Для этого он зашел в мобильное приложение банка на смартфоне и начал вводить номер карты злоумышленника. В тот момент фигурант выхватил у ребенка телефон, чтобы якобы самостоятельно ввести данные, и перечислил себе почти пять тысяч рублей.

Юная уроженка столицы выставила в интернете объявление о продаже платья. Потенциальный покупатель в итоге оказался мошенником. Злоумышленник прислал ребенку ссылку для оплаты, по которой девочка перешла и ввела личные данные банковской карты. Виновный украл у нее более 4,8 тысячи рублей.

Хищения Прокуратура РФ Мошенничество

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