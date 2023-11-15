Обвиняемая в теракте против военкора Татарского Трепова частично признала вину

Приговор Фургалу по делу об организации убийств оставили в силе

Московский областной суд признал законным приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу по делу об организации убийств. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

Жалобу защиты оставили без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу, однако сторона защиты собирается его обжаловать, заявил адвокат Борис Кожемякин.

«У защиты еще есть возможность обжалования в кассации и надзоре, которыми мы намерены воспользоваться», - подчеркнул он.

Фургал ранее просил присяжных признать его невиновным. Однако его приговорили к 22 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Бывшего губернатора Хабаровского края задержали 9 июля 2020 года по подозрению в покушении на предпринимателя Александра Смольского, а также в убийстве бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова. Сам Фургал все обвинения отрицал. С должности губернатора его уволили 20 июля 2020 года указом президента Владимира Путина.