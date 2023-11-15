15 ноября 2023, 16:46

Обвиняемая в теракте против военкора Татарского Трепова частично признала вину

РИА «Новости»
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Обвиняемая в теракте против военного корреспондента Владлена Татарского Дарья Трепова* частично признала вину в суде. Об этом сообщило РИА «Новости».

*Росфинмониторинг внес Дарью Трепову в реестр террористов и экстремистов.

Суд Владлен Татарский погиб при взрыве в кафе Санкт-Петербурга
15 ноября 2023, 16:39
Приговор Фургалу по делу об организации убийств оставили в силе
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Московский областной суд признал законным приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу по делу об организации убийств. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

Жалобу защиты оставили без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу, однако сторона защиты собирается его обжаловать, заявил адвокат Борис Кожемякин.

«У защиты еще есть возможность обжалования в кассации и надзоре, которыми мы намерены воспользоваться», - подчеркнул он.

Фургал ранее просил присяжных признать его невиновным. Однако его приговорили к 22 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Бывшего губернатора Хабаровского края задержали 9 июля 2020 года по подозрению в покушении на предпринимателя Александра Смольского, а также в убийстве бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова. Сам Фургал все обвинения отрицал. С должности губернатора его уволили 20 июля 2020 года указом президента Владимира Путина.

Суд Дело Сергея Фургала
15 ноября 2023, 15:33
Обвиняемого в покушении на Царева оставили под стражей
РИА «Новости»
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Крымский суд постановил продлить арест обвиняемого в покушении на экс-депутата Верховной рады Украины Олега Царева. Об этом РИА «Новости» сообщила пресс-служба суда.

Мужчину обвиняют по нескольким статьям, в том числе в незаконном приобретении и передаче взрывчатых веществ и оружия, а также в посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля.

«Верховный суд республики Крым оставил без изменения меру пресечения в виде заключения под стражу», - отметили в пресс-службе.

Покушение на экс-депутата Царева произошло в Ялте в ночь на 27 октября. Неизвестный выстрелил в него и скрылся. По информации ФСБ, подозреваемый по заданию украинской разведки мог планировать убийство.

Ранее суд Симферополя арестовал подозреваемого жителя Ялты на два месяца. Мужчина признался, что следил за экс-депутатом Рады и сотрудничал с СБУ, а также оборудовал схрон с оружием. При обыске у 46-летнего жителя Ялты нашли самодельное взрывное устройство.

Суд Преступления Крым
15 ноября 2023, 15:28
Полицейские задержали троих стрелков в Пушкино
Соцсети
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Подмосковные полицейские задержали троих молодых людей, устроивших стрельбу в Пушкино. Об этом рассказала начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

«Ими оказались трое мужчин в возрасте от 21 года до 23 лет», - сказала она.

Сообщение о нарушении общественного порядка поступило в дежурную часть 10 ноября. Возле дома на Ярославском шоссе неизвестные несколько раз выстрелили в воздух. Обошлось без жертв и пострадавших. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Ранее стрельбу в Пушкино устроили жених и невеста во время празднования свадьбы. Прибывшие на место происшествия полицейские изъяли у молодоженов два пистолета с охолощенным стволом.

Стрельба Полиция Пушкино
15 ноября 2023, 14:37
Московские полицейские перевезли труп в другой район, чтобы не расследовать дело — СМИ
РИА «Новости»
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Два московских полицейских переместили труп мужчины в соседний район, чтобы с ним разобрались их коллеги. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Согласно информации издания, младший и старший сержанты приехали на Бибиревскую улицу вечером 11 ноября после сообщений местных жителей о лежащем без сознания человеке.

Они осмотрели тело 39-летнего мужчины, поместили в служебное авто и отвезли в соседний район Бибирево. Полицейские оставили труп лежать рядом с гаражами на Юрловском проезде, а в рапортах указали, что мужчина ушел до приезда сотрудников, уточнили авторы статьи.

Нашедшие тело сотрудники отдела района Алтуфьево вычислили его путь по камерам видеонаблюдения. Началось расследование - есть вероятность, что мужчина в момент его доставки в гаражи все еще был жив.

Омоновец в Москве избил коллегу из-за проверки его работы.

Полиция Москва 2023

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