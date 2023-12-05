Обвинение запросило почти 10 лет колонии для бывшего владельца банка «Югра»

«Прокурор в ходе прений запросил для обвиняемого штраф в размере одного миллиона рублей и 9 лет 10 месяцев колонии общего режима», - отметили в пресс-службе суда..

Кроме того, обвинение запросило практически аналогичные сроки неволи для остальных фигурантов дела: экс-директору столичного филиала банка Нине Черновой - девять лет колонии, экс-председателю правления кредитного учреждения Дмитрию Шиляеву - девять лет и три месяца, экс- президенту «Югры» Алексею Нефедову - 9,5 года колонии. Всем - также по штрафу в один миллион рублей.

Хотин проходит обвиняемым по делу о растрате 23 миллиардов рублей. По версии следствия, в 2014 году он создал преступную группу, которая похищала денежные средства, выдавая невозвратные кредиты, уточнил RT.