05 декабря 2023, 16:38

Обвинение запросило почти 10 лет колонии для бывшего владельца банка «Югра»

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Государственное обвинение запросило назначить бывшему владельцу обанкротившегося банка «Югра» Алексею Хотину девять лет и 10 месяцев колонии по делу о  растрате. Об этом РИА «Новости» сообщили в Замоскворецком суде Москвы.

«Прокурор в ходе прений запросил для обвиняемого штраф в размере одного миллиона рублей и 9 лет 10 месяцев колонии общего режима», - отметили в пресс-службе суда..

Кроме того, обвинение запросило практически аналогичные сроки неволи для остальных фигурантов дела: экс-директору столичного филиала банка Нине Черновой - девять лет колонии, экс-председателю правления кредитного учреждения Дмитрию Шиляеву - девять лет и три месяца, экс- президенту «Югры» Алексею Нефедову - 9,5 года колонии. Всем - также по штрафу в один миллион рублей.

Хотин проходит обвиняемым по делу о растрате 23 миллиардов рублей. По версии следствия, в 2014 году он создал преступную группу, которая похищала денежные средства, выдавая невозвратные кредиты, уточнил RT.

Банки Суд Прокуратура РФ
05 декабря 2023, 15:17
Москвича, убившего бабушку молотком, заключили под стражу
Соцсети
Читайте нас в: Google Новости
С учетом позиции Дорогомиловской межрайонной прокуратуры суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу 34-летнему мужчине, которого обвинили в убийстве своей бабушки молотком. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

«Мужчине предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации („Убийство“)», - подчеркнули в ведомстве.

По данным следствия, 3 декабря в квартире жилого дома на Площади Победы мужчина во время ссоры со своей 79-летней бабушкой несколько раз ударил ее молотком по голове. Женщина скончалась на месте.

Подсудимый признал вину и против заключения под стражу не возражал. Он объяснил, что конфликт возник из-за просьбы бабушки сходить в магазин.

Мужчине также назначили психолого-психиатрическую экспертизу. Расследование уголовного дела взяли контроль в прокуратуре.

Ранее обвиняемых в нападении и убийстве школьника в Иркутске отправили под стражу.

Убийства Москва 2023
05 декабря 2023, 14:09
Россиянин забил котенка лопатой на глазах внука. За это его могут посадить на 5 лет
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Пожилого жителя Брянской области будут судить за жестокую расправу над котенком на глазах внука. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Убийство котенка породы мейн-кун произошло 10 августа во дворе дома в деревне Супонево. Мужчина напился, взял садовую лопату и на глазах 10-летнего мальчика забил его питомца.

В прокуратуре подчеркнули, что мальчик получил серьезную психологическую травму.

Против мужчины возбудили дело о жестоком обращении с животным, повлекшем его гибель, совершенном из хулиганских побуждений в присутствии малолетнего. Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение по делу. Материалы направили в суд.

Обвиняемому грозит до пяти лет тюрьмы.

В конце октября стало известно о другом случае убийства животного. С овчаркой расправился житель Долинска в Сахалинской области. Он убил собаку и расчленил ее тело на глазах детей соседки.

Суд Дети Животные
05 декабря 2023, 13:25
Обвиняемых в нападении и убийстве школьника в Иркутске отправили под стражу
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Участников нападения на школьника в Иркутской области, во время которого юноша получил четыре смертельных удара ножом, отправили под стражу. Как сообщила пресс-служба региональной прокуратуры, суд арестовал обвиняемого в убийстве, а также пять участников нападения, которые стали фигурантами дела о групповом хулиганстве. Все они проведут в следственном изоляторе два месяца.

По данным следствия , в минувшую субботу, 2 декабря, шесть молодых людей вступили в конфликт с группой подростков на остановке общественного транспорта в Иркутске. В ходе потасовки 15-летний десятиклассник получил четыре ножевых ранения, от которых скончался на месте. Нападавшие сбежали с места преступления, но их быстро задержали.

Выяснилось, что в напавшую группировку входили шесть молодых людей от 15 до 21 года, которые уже проходили по уголовным делам о хулиганстве.

Мать погибшего школьника пообещала, что намерена добиваться серьезного наказания для обвиняемого в убийстве сына. Женщина пояснила, что мальчик в день нападения шел домой из магазина, где подрабатывал, чтобы накопить денег на Новый год.

После резонансного убийства в социальных сетях распространилась информация, что участники преступления вдохновились популярным сериалом «Слово пацана. Кровь на асфальте». Однако в ходе допроса обвиняемые признались, что не видели ни одной серии. Не нашли связи между многосерийным фильмом и нападением и следователи.

Убийства Дети Прокуратура РФ
05 декабря 2023, 12:59
Псевдомастера латунных изделий в Москве обвинили в мошенничестве на миллион рублей
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Полиция в Москве выдвинула псевдомастеру латунных изделий обвинение в мошенничестве на один миллион рублей. Об этом рассказали в пресс-службе МВД.

По предварительной информации, злоумышленник, используя данные другой компании, опубликовал объявление в интернете, где предлагал услуги по изготовлению предметов интерьера из латуни.

Клиенты оформляли заказы и переводили мужчине предоплату, однако в установленные сроки они не получали услуги, а денежные средства назад им не возвращали.

Во время следствия стражи правопорядка выявили пять случаев мошенничества в отношении жителей Зеленограда и других районов Москвы. Общая сумма ущерба составила более одного миллиона рублей. Часть похищенных средств пострадавшим возместили.

«Фигуранту предъявлено обвинение по части 2 и 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу», - подчеркнули в ведомстве.

Ранее суд продлил домашний арест фигурантке дела о брачных аферах в Москве. По версии следствия, подозреваемая вместе с отцом разработали преступную схему хищения имущества у одиноких женщин.

МВД РФ Преступления Мошенничество Москва 2023

Новости по теме