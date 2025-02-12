Обвинение запросило домашний арест основателя IT-компании iSpring

«На данный момент официальное обвинение еще не предъявили. В ближайшее время начнется суд об избрании меры пресечения, сторона обвинения ходатайствует о домашнем аресте», - сказал он.

Ранее стало известно, что Ускова задержали по подозрению в крупном мошенничестве. Дело связано с покупкой земельного участка в 2013 году. По версии следствия, сделка состоялась по заниженной цене. Предпринимателю грозит до 10 лет лишения свободы.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил главе комитета нижней палаты парламента по безопасности Василию Пискареву поручение обратиться в правоохранительные структуры из-за задержания Юрия Ускова. После этого глава СК Александр Бастрыкин запросил доклад об основаниях возбуждения дела против бизнесмена.