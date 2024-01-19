19 января 2024, 14:35

Обвинение попросило суд приговорить Трепову к 28 годам колонии

РИА «Новости»
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Гособвинение запросило приговорить обвиняемую в совершении теракта, при котором погиб военкор Владлен Татарский, Дарью Трепову, к 28 годам лишения свободы. Об этом сообщило РИА «Новости».

Терроризм Владлен Татарский погиб при взрыве в кафе Санкт-Петербурга
19 января 2024, 11:09
Мужчина с ножами набросился на двух человек в московском метро
РИА «Новости»
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Прокуратура Московского метрополитена взяла на контроль привлечение к уголовной ответственности пассажира метро, который напал с ножами на двух мужчин из-за ссоры. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По информации ведомства, 22-летний молодой человек ехал от станции метро «Лубянка» до «Кропоткинской». Неожиданно в вагоне состава развязался конфликт между ним еще двумя пассажирами. Мужчина достал ножи и нанес обидчикам несколько ударов.

После произошедшего злоумышленник скрылся с места преступления, однако силовики установили его личности и быстро задержали. Двум пострадавшим понадобилась медицинская помощь.

«Действие фигуранта квалифицированы по части второй статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации („Хулиганство“). За совершение данного преступления предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы, - рассказали в ведомстве.

Ранее школьница из Москвы напала со скальпелем на учительницу.

Преступления Поножовщины Метро Москва 2023 Москва
19 января 2024, 10:41
Бывшему первому замглавы администрации Евпатории дали 11 лет ИК строгого режима
РИА «Новости»
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Суд приговорил бывшего первого замглавы администрации Евпатории Кирилла Вавренюка к 11 годам колонии строгого режима за особо крупную взятку и превышение полномочий. Об этом сообщило РИА «Новости».

Вавренюка задержали в ноябре 2020 года по подозрению в получении крупной взятки за утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане и подписание постановления о его аренде без торгов.

Мошенническую схему реализовали в 2018 году. В ней участвовал также экс-глава департамента имущественных и земельных отношений администрации Евпатории. Этого чиновника тоже задержали.

В региональном СУ СК России, не называя фамилий, сообщили, что суд признал обвиняемого виновным и приговорил к 11 годам колонии строгого режима, а также лишил права занимать должности в государственной и муниципальной службы на шесть лет.

Источник РИА «Новости» уточнил, что приговор вынесли Вавренюку.

До работы в администрации он занимал пост помощника прокурора Железнодорожного района Симферополя, должность прокурора Евпатории (в составе Украины) и других ведомствах.

На должность первого заместителя администрации города его утвердили в 2017 году.

Суд
19 января 2024, 03:05
Бил током и лишал еды. Жителя Камчатки обвинили в истязании детей сожительницы
Freepik
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Прокуратура Камчатки возбудила уголовное дело против 44-летнего местного жителя, который под предлогом воспитания истязал детей своей сожительницы. При этом наказания мальчикам он придумывал самые экзотические: бил током, заставлял спать на полу, устраивал между ними спарринги. Об этом сообщила пресс-службы ведомства в своем Telegram-канале.

«По версии следствия, подозреваемый, являясь сожителем матери двух мальчиков 9девяти и 10 лет, под видом мер образовательного и воспитательного характера, систематически причинял детям побои», - сообщили в ведомстве.

Мужчина бил детей ногами, руками и плеткой, а также разрядом электрошокера. Он лишал их еды и заставлял спать на полу. Вынуждал выполнять огромное количество физических упражнений, а за отказ запирал на балконе на несколько часов. Кроме того, воспитатель-садист устраивал спарринги между братьями, заставляя их избивать друг друга.

О насилии в семье сообщила бабушка детей. Братьев забрали и передали в социальное учреждение. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Истязание».

Ранее в Гатчине пьяный отчим полчаса истязал и грозился убить шестилетнюю падчерицу. Крики девочки услышала соседка и вызвала полицию. После прибытия полицейских мать девочки уверяла, что ее сожитель ни в чем не виноват, а дочь сама получила увечья.

Уголовное дело Дети Семья Полиция Камчатка
18 января 2024, 19:38
Уголовное дело об экстремизме завели против главы узбекского землячества
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Уголовное дело об экстремизме возбудили против главы узбекского землячества Усмана Баратова за пост, который поставил под сомнение достоинство участников СВО. Фигуранта доставили в подразделение ГСУ СК по Москве. Об этом рассказала пресс-служба столичного главка ведомства.

«Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктов „в“ частью 2 статьи 282 Уголовного кодекса Российской Федерации (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства)», - подчеркнули в СК.

По данным следствия, в декабре 2023 года мужчина вместе с другими лицами разместили в социальной сети публикацию, которая унижала достоинство россиян, в том числе и участников боевых действий. На тот момент фигурант находился на территории Московской области.

Недавно мужчину доставили в подразделение столичного СК. Следователи установят точные причины и обстоятельства произошедшего. Помимо этого, установят личности причастных к этому делу.

Ранее прокуратура запросила для Игоря Стрелкова почти пять лет колонии по делу о призывах к экстремизму.

Уголовное дело Экстремизм Москва

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