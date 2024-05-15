Обвинение попросило продлить арест фигуранту дела о теракте в «Крокусе»

Ходатайство зарегистрировал Басманный суд Москвы. Ожидается, что в ближайшее время поступят и другие заявления. Ранее срок ареста фигурантам определили до 22 мая.

Всего по делу о теракте в «Крокусе» арестовали 12 человек. Четверо из них подали жалобы: Алишер Касимов, который сдал квартиру предполагаемым исполнителям теракта, а также отец и сыновья Исломовы. Все апелляции отклонили.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон признал, что теракт в подмосковном концертном зале серьезно ударил по имиджу республики. Он назвал проблему терроризма глобальной.