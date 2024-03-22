Обвинение Блиновских расширили по итогам предварительного следствия

Блиновскую обвинили в двух эпизодах неправомерного оборота средств платежей.

Предполагается, что окончательное обвинение Елене Блиновской предъявят в пятницу. Следствие рассматривает ее как основного инициатора и исполнителя преступлений. Оба фигуранта должны подписать официальные документы для юридического закрытия этапа следствия, что планируют сделать до ближайшего понедельника. Вслед за этим Блиновская и ее муж начнут ознакомление с материалами дела перед его передачей в прокуратуру и судом.

Следствие решило обратиться в Московский городской суд с просьбой о продлении ареста Блиновской, срок которого истекает 26 апреля , поскольку не видит оснований для ее освобождения.

Недавно на сайте Блиновской появился марафон о «работе над ошибками» и способах начать новую жизнь.

Позже выяснилось, что ресурс взломали мошенники.