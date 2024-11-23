23 ноября 2024, 10:34

Обманувшим Долину мошенником оказался Очкарик из ОПГ «Перваки»

РИА «Новости»
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Фигурантом уголовного дела о мошенничестве, жертвой которого оказалась певица Лариса Долина, стал 27-летний уроженец Йошкар-Олы Артур Каменецкий. У мужчины есть судимость, в криминальном мире он получил известность как Очкарик, сообщил MK.RU.

Подозреваемого привлекали к уголовной ответственности за разбой, грабеж и вымогательства. По информации издания, он входил в ОПГ «Перваки».

Таганский суд Москвы 21 ноября отправил мужчину под стражу. Правоохранители изъяли у него банковскую карту, на которую Долина по требованию мошенников перевела 10 миллионов рублей.

Ранее аферисты убедили певицу продать ее пятикомнатную квартиру в Москве за 112 миллионов рублей и передать деньги женщине-курьеру. Ее задержали. На допросе подозреваемая заявила, что ее саму обманули. Муж задержанной отметил, что после получения денег она неожиданно забрала детей и уехала от него на съемную квартиру.

Долина рассказала, что с ней связались по телефону «сотрудники спецслужб». Всего певица отдала мо шенникам более 200 миллионов рублей.

Преступления Мошенничество Лариса Долина
23 ноября 2024, 08:24
Суд наложил арест на имущество экс-замгубернатора Брянской области
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Басманный суд Москвы наложил арест на имущество бывшего заместителя губернатора Брянской области Александра Петроченко в рамках уголовного дела о получении взятки. Об этом РИА «Новости» сообщили в инстанции.

«Ходатайство следствия удовлетворили», - отметили в суде.

На какое именно имущество Петроченко суд наложил арест, не уточняется.

В октябре Басманный суд арестовал бывшего чиновника до 14 декабря. Следствие предъявило ему обвинение в получении взятки в особо крупном размере, Петроченко поймали с поличным, теперь ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

В суде защита Петроченко сообщила, что фигурант имеет награды, работал на государство и испытывает проблемы с сердцем. Ему просили избрать более мягкую меру пресечения, а не заключение в СИЗО, однако суд избрал вариант оставления фигуранта под стражей.

Суд Коррупция Аресты
23 ноября 2024, 05:05
Стало известно, сколько осужденных по делу о «Зимней вишне» вышли из тюрьмы
РИА «Новости»
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Две трети осужденных по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове вышли на свободу. Среди них пожарные, чиновники и бизнесмены, сообщило РИА «Новости».

Пожар произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на четвертом этаже, где работали игровые площадки и кинозалы, поэтому большинство из 60 погибших - дети. Суды вынесли приговоры 15 причастным к трагедии. Из них 10 освободились из мест заключения.

По состоянию здоровья вышла из тюрьмы экс-гендиректор ООО «Зимняя вишня» Надежда Судденок , из-за истечения срока давности привлечения к ответственности - бывший руководитель кемеровского главка МЧС Александр Мамонтов. Освободились руководитель компании-разработчика системы пожарной безопасности «Системный интегратор» Игорь Полозиненко и его сотрудник Александр Никитин, бывший начальник караула пожарно-спасательной части Кемерово Сергей Генин, экс-сотрудница Госстройнадзора Кузбасса Светлана Шенгерей и охранник Сергей Антюшин.

Последним вышел по УДО совладелец «Зимней вишни» Вячеслав Вишневский. Он отбывал восьмилетний срок сначала в ИК-4 Томска, затем в исправительном центре.

Пожары Тюрьмы Приговоры Пожар в ТЦ Зимняя вишня
23 ноября 2024, 03:50
Фигурант дела о «Зимней вишне» вышел по УДО
РИА «Новости»
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Осужденный на восемь лет колонии совладелец «Зимней вишни» Вячеслав Вишневский вышел на свободу. Адвокат Вадим Трифонов сообщил РИА «Новости», что прокуратура пыталась обжаловать его условно-досрочное освобождение.

Осужденный на восемь лет колонии совладелец «Зимней вишни» Вячеслав Вишневский вышел на свободу. Адвокат Вадим Трифонов сообщил РИА «Новости» , что прокуратура пыталась обжаловать его условно-досрочное освобождение.

«Томским областным судом отказано в удовлетворении жалобы прокуратуры на условно-досрочное освобождение Вишневского, принятое Кировским районный судом Томска. Вишневский освобожден от дальнейшего отбывания наказания условно-досрочно», - сказал он.

Вишневский в октябре 2022 года получил восемь лет колонии и штраф на 21 миллион рублей, который впоследствии суд апелляционной инстанции увеличил до 70 миллионов. В январе 2024 года он перевелся из ИК-4 в Томске на принудительные работы в исправительный центр, а теперь вышел на свободу.

Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек. Вишневского признали виновным в даче взятки экс-главе Госстройнадзора Кузбасса Танзиле Комковой за ввод здания с нарушениями при реконструкции.

Пожары Тюрьмы Приговоры Пожар в ТЦ Зимняя вишня
23 ноября 2024, 03:35
Друзья москвички отравили ее двухлетнего сына наркотиком
РИА «Новости»
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В квартире на юго-востоке Москвы умер двухлетний ребенок из многодетной семьи. Когда мать отвлеклась, ее друзья напоили мальчика бутиратом. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Матери 38 лет, она растила четверых детей от разных отцов. Вечером 21 ноября женщина взяла младшего сына с собой на прогулку и встретила друзей. Один из них дал мальчику выпить из бутылки.

Когда вернулись домой на Волгоградский проспект, ребенок начал задыхаться. Напуганная мать побежала к соседке, а та вызвала скорую помощь. Спасти мальчика не удалось. По предварительной версии, он отравился оксибутиратом натрия.

Началась доследственная проверка, сообщила пресс-служба ГСУ СКР по Москве. Следователи допросили мать мальчика, свидетелей и назначили судебно-медицинскую экспертизу.

В Перми продолжается расследование убийства девятилетнего ребенка. Врачи признали его мать вменяемой. Именно она, по версии следствия, оставила на помойке тело мальчика в чемодане.

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