Обманувшая москвичку семья «колдунов» предстанет перед судом

На пострадавшую «колдунья» вышла через один из интернет-форумов. Для подтверждения своего статуса в «иерархии магов» она направила жертве найденные в Сети фотографии с различными ритуалами.

Обработка пострадавшей продлилась почти три месяца. Злоумышленница рассказывала потенциальной жертве о наложенной порче, которая грозит страшными последствиями. Для большего эффекта она присылала фотографии кладбищ и гробов.

Напуганная женщина решила оплатить необходимые ритуалы и перевела на карту сожителя колдуньи более 280 тысяч рублей. Теперь паре «колдунов» придется доказать владение магией перед судом, куда прокуратура направила материалы уголовного дела с обвинительным заключением.

В конце прошлого года доверчивая жительница Омска отправила «ведьме» шесть килограммов золота для чистки своей ауры. Злоумышленница убедила пострадавшую, что ей нужно избавиться от всех ювелирных изделий, которые плохо влияют на энергию. После очистки кармы пострадавшая потребовала вернуть драгоценности, но в ответ «колдунья» потребовала еще 430 тысяч рублей.