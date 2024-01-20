Обманутого мошенниками петербуржца арестовали за поджог чужих дверей

По словам обвиняемого, в декабре 2023 года с ним по телефону связались якобы от мобильного оператора, сообщив, что заканчивается срок договора на обслуживание сим-карты.

Злоумышленники обманом получили его паспортные данные. Потом ему позвонили якобы с портала госуслуг, сообщив, что мошенники оформили на него кредиты. Петербуржец поверил и назвал коды, которые пришли ему на телефон, чтобы это прекратить, но дальше ему позвонил уже якобы сотрудник Росфинмониторинга, заявивший, что нужно взять другие кредиты.

Звонки не прекратились, но на этот раз с ним связался якобы следователь, отметивший, что надо выполнять задачи Росфинмониторинга, имеющие государственную важность.

Важной госзадачей, как потом выяснилось, оказалось требование договориться с одним мужчиной о сотрудничестве, а в случае его отказа - поджечь ему двери. В первый раз обвиняемый перепутал двери, а на следующий день поджег не только нужную дверь, но и соседскую.

«Маме с папой я ничего не говорил», - признался арестованный.

В пятницу, 19 января, ему предъявили обвинение, уточнили в пресс-службе.

Ранее уголовное дело возбудили в Подмосковье после сообщений о поджоге дома участника спецоперации в Истре.