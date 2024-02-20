Обман при продаже кошки обернется заводчице в Сибири крупным штрафом или тюрьмой

Уголовное дело по части второй статьи 159 УК России «Мошенничество» рассмотрит Тогучинский районный суд. Обвиняемая специализировалась на разведении бенгальских кошек, но в апреле 2023 года решила продать одного из котят под видом представителя более дорогой породы - европейской бурмы.

По версии следствия, она получила ветпаспорт и регистрационную карточку, опубликовала в интернете объявление и нашла покупателя. Новый хозяин узнал об обмане, когда питомец подрос. По вменяемой статье женщине грозит минимальное наказание в виде штрафа до 300 тысяч рублей, максимальное - лишения свободы на срок до пяти лет.

Европейская бурма отличается от бенгальской кошки окрасом, размером и происхождением. Стоимость первой на сайте бесплатных объявлений составила в среднем от 20 тысяч рублей, второй - от пяти тысяч.

Россиян предупредили о популярной схеме мошенничества при продаже животных. Адвокат Виталий Ревзин заявил, что продавцы брали задаток, привозили других питомцев, но обещали вернуть деньги только после их продажи.