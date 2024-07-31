31 июля 2024, 15:42

Обезобразившего битцевского маньяка будут судить за зверское убийство матери

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

В Москве предстанет перед судом мужчина, который напился и убил свою мать, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры. После расправы он расчленил тело жертвы.

По данным ведомства, 5 августа прошлого года подсудимый выпивал с друзьями в своей квартире и шумел. Мать сделала ему замечание, за это он забил ее до смерти. Несколько недель он думал, что дальше делать, затем спрятал тело в линолеум, вывез на дачу, отрезал голову и закопал в яме.

Дело направили в суд. Фигуранту дела грозит до 15 лет лишения свободы.

Примечательно, что его уже судили 27 лет назад. Тогда он выпивал со знакомым и в ходе ссоры порезал его ножом, навсегда оставив ему шрам на лице. Знакомого звали Александр Пичушкин. Впоследствии этот шрам стал особой приметой битцевского маньяка. Тогда нынешнего фигуранта дела осудили еще и за хулиганство, поскольку он матерился и угрожал соседям, выскочившим на шум на лестничную клетку.

Ранее житель Югры, убивший друга и спрятавший его останки в мусорке , получил 13 лет.

Убийства Суд Прокуратура РФ Мужчины
31 июля 2024, 15:17
В Генпрокуратуре указали на просчеты власти при терактах в «Крокусе» и Дагестане
Читайте нас в: Google Новости
Произошедшие в этом году террористические акты в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье и в Дагестане продемонстрировали просчеты органов власти в сфере антитеррористической защиты, необходим иной уровень проверок. Об этом на оперативном совещании по подведению итогов работы органов прокуратуры в первом полугодии 2024 года заявил генеральный прокурор Игорь Краснов, сообщила пресс- служба ведомства.

По его словам, совершением терактов в Московской области и Республике Дагестан злоумышленники бросили вызов российскому обществу и правоохранительной системе.

«Это стало возможным во много вследствие просчетов со стороны уполномоченных органов власти. Это требует от нас другого уровня реагирования и проверок в сфере противодействия терроризму», - отметил Краснов.

Группа террористов 23 июня напала на две синагоги и два православных храма в Махачкале и Дербенте. Среди пострадавших и жертв оказались гражданские лица и работники правоохранительных органов. Силовики уничтожили пятерых нападавших боевиков.

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта. Вооруженные боевики ворвались в концертный зал, начали стрелять по людям, а также подожгли здание. Жертвами атаки стали 145 человек.

Генпрокуратура РФ Теракт в «Крокусе» Нападения и стрельба в Дербенте и Махачкале
31 июля 2024, 13:27
Сыну экс-судьи и бывшего прокурора вынесли приговор по делу об убийстве
Читайте нас в: Google Новости
Московский областной суд приговорил к 20 годам тюремного заключения Николая Кондрата, сына бывшего заместителя генерального прокурора России Ивана Кондрата и бывшей скандально известной судьи Елены Кондрат. Об этом 360.ru сообщили в пресс-службе суда.

Следствие установило, что фигурант избавился от своего водителя, который слишком много знал о его незаконных делах. Исполнителем убийства стал друг Кондрата Никита Мацнев, которому за исполнение убийства было обещано 10 тысяч долларов и 300 тысяч рублей.

Тело жертвы обнаружили в песчаном карьере в октябре 2020 года. Кроме того, Кондрат обвиняется в организации приготовления к убийству еще двух бизнесменов и судьи Елены Махалкиной.

Ранее в понедельник Басманный суд Москвы приговорил заочно к пяти годам лишения свободы украинскую телеведущую Наталью Мосейчук по делу о возбуждении ненависти или вражды.

Суд
31 июля 2024, 10:47
Устроившего стрельбу на детской площадке мужчину задержали в Колпино
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Полицейские в Санкт-Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе на детской площадке. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она напомнила, что ЧП произошло 25 июля рядом с домом 89 по улице Веры Слуцкой в Колпино, подозреваемый открыл огонь в сторону десятилетней девочки из пневматического пистолета. Ребенка оперативно доставили в больницу с ушибленной раной груди, ее родители написали заявление в полицию.

Стрелком оказался 47-летний безработный уроженец Санкт-Петербурга. Следователи завели против него дело по статье о покушении на убийство несовершеннолетнего.

Ранее в Ростове-на-Дону потасовка двух женщин переросла в стрельбу между мужчинами. Один человек получил ранение в ноги, на место прибыли сотрудники Росгвардии и врачи скорой помощи.

Санкт-Петербург Дети Стрельба МВД РФ
31 июля 2024, 10:01
Раввина из Израиля поймали с «Ксанаксом» в московском аэропорту
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Сотрудники таможни в аэропорту Домодедово обнаружили две упаковки с седативным транквилизатором «Ксанакс» в ручной клади раввина общины горских евреев «Шаарей Кедуша».  Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Подозреваемым оказался 47-летний Аарон Цадиков. Силовики нашли в его сумке 60 таблеток и шесть блистеров «Ксанакса».

Экспертиза выявила, что в таблетках содержалось 0,0588 грамма вещества алпразолам. Теперь на фигуранта могут завести уголовное дело по статье о контрабанде психотропных веществ, пока что по делу назначена проверка.

Ученики называют Цадикова рассудительным и мудрым человеком, от которого «веет спокойствием и уверенностью», отметил источник канала.

Днем ранее полицейские в Якутии изъяли 1,5 килограмма гашиша у троих мужчин. На допросе стало известно, что один из задержанных купил наркотики через куратора и забрал их в тайнике.

Аэропорт Домодедово Полиция

Новости по теме