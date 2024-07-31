Обезобразившего битцевского маньяка будут судить за зверское убийство матери

По данным ведомства, 5 августа прошлого года подсудимый выпивал с друзьями в своей квартире и шумел. Мать сделала ему замечание, за это он забил ее до смерти. Несколько недель он думал, что дальше делать, затем спрятал тело в линолеум, вывез на дачу, отрезал голову и закопал в яме.

Дело направили в суд. Фигуранту дела грозит до 15 лет лишения свободы.

Примечательно, что его уже судили 27 лет назад. Тогда он выпивал со знакомым и в ходе ссоры порезал его ножом, навсегда оставив ему шрам на лице. Знакомого звали Александр Пичушкин. Впоследствии этот шрам стал особой приметой битцевского маньяка. Тогда нынешнего фигуранта дела осудили еще и за хулиганство, поскольку он матерился и угрожал соседям, выскочившим на шум на лестничную клетку.

Ранее житель Югры, убивший друга и спрятавший его останки в мусорке , получил 13 лет.