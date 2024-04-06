06 апреля 2024, 01:39

Обезображенное тело российского инженера с отрезанными ушами нашли в реке

Freepik
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Неизвестные в Ростовской области перерезали горло и отрезали уши главному инженеру сельхозкооператива «Верхоломов». Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным журналистов, 41-летний руководитель и его 52-летний подчиненный выехали из хутора Верхоломов в сторону Волгодонска на двух машинах. После этого мужчины перестали выходить на связь, их родные обратились в правоохранительные органы.

Поздно вечером 4 апреля примерно в пяти километрах от хутора в реке Сал нашли машину начальника. В багажнике автомобиля находился труп владельца. Тело было обезображено - мужчине перерезали горло и отрезали оба уха.

В этой же реке нашли второй автомобиль, но внутри никого не обнаружили. Поиски рабочего продолжают. Следователи возбудили уголовное тело.

Еще одно зверское убийство случилось в октябре прошлого года. В заброшенном здании Барнаула нашли обезображенное тело женщины, которой отрезали грудь и вспороли живот.

Убийства Мужчины Машины Реки
05 апреля 2024, 23:28
Мужчину в Дагестане задержали за попытку изнасиловать 9-летнюю школьницу
Freepik
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Сотрудники полиции поймали мужчину в Дагестане, который попытался изнасиловать девятилетнюю девочку. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального МВД.

Злоумышленника нашли в Новолакском районе республики. Им оказался 27-летний житель Хасавюртовского района. В ближайшее время его передадут сотрудникам Следственного комитета.

Как ранее сообщили в СК по региону, подозреваемый на первом этаже общежития в Каспийске попытался изнасиловать девочку. Ребенок стал кричать и позвал на помощь взрослых. В итоге нападавший замешкался, школьница воспользовалась моментом, выбралась из плена и убежала.

Ранее мигранта из Таджикистана задержали в Новой Москве за попытку изнасиловать 15-летнюю девочку. Злоумышленник убедился, что родителей жертвы нет дома, проник в жилище и уволок подростка в баню. Школьница смогла вырваться из рук нападавшего, запереться в другой комнате и вызвать полицию.

Дагестан Дети Мужчины Полиция
05 апреля 2024, 19:34
Экс-начальника ОВД «Коммунарский» арестовали
РИА «Новости»
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Щербинский суд Москвы в пятницу заключил в СИЗО бывшего начальника отдела полиции «Коммунарский» Андрея Тургенева по делу о незаконной миграции. Об этом РИА «Новости» сообщили в суде.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании Тургеневу меры пресечения в виде заключения под стражу», - рассказали агентству.

Тургенева уволили из органов. Его и старшего инспектора по вопросам миграции задержали по подозрению в том, что они могли получать деньги за фиктивную постановку на учет иностранных граждан. Правоохранители возбудили уголовные дела по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Организация незаконной миграции».

Ранее МВД России разработало законопроект об ужесточении госконтроля в сфере миграции. В министерстве предложили вдвое сократить срок пребывания в стране, ввести цифровые профили мигрантов и разрешить депортацию без решения суда.

Уголовное дело Суд Россия Деньги Полиция Москва
05 апреля 2024, 15:07
Убитых сотрудников сельхозкооператива нашли у реки в Ростовской области
РИА «Новости»
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В Ростовской области убили двух сотрудников сельскохозяйственного кооператива. Их машину и тела нашли у реки в Зимовниковском районе. Видео с места преступления показала пресс-служба регионального СУ СК России.

Мужчины 1983 и 1971 годов рождения 2 апреля уехали с работы, с тех пор их не видели. Родственники обратились в полицию. Брошенную открытой машину и тела с признаками насильственной смерти нашли в Зимовниковском районе. Криминалисты осмотрели место происшествия.

По факту возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК России «Убийство двух и более лиц». Материалы передали первому отделу по расследованию особо важных дел.

Во Владивостоке спустя 30 лет раскрыли убийство семьи из пяти человек, в том числе трех детей. Преступники разделались с ними ради квартиры, которую продали, купили иномарку и разбили ее в ДТП.

Уголовное дело Убийства
05 апреля 2024, 12:54
Следователи выявили связь между терактом в «Крокусе» и Украиной
РИА «Новости»
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К теракту в «Крокусе» может быть причастна Украина. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета России, специалисты нашли связь.

Следователи заполучили данные с телефонов обвиняемых в теракте в Подмосковье. В устройствах специалисты нашли фотографии людей в камуфляже с украинским флагом на фоне разрушенных домов. Кроме того, соучастники и куратор списывались 24 февраля - в день годовщины СВО.

«Указанные данные могут свидетельствовать о связи между совершенным террористическим актом и проведением специальной военной операции», - передали в СК России.

Следственный комитет продолжает проверять причастность украинских спецслужб и международных исламистских террористических организаций к массовому убийству людей в концертном зале Подмосковья.

В теракте в «Крокус Сити Холле», очевидно, есть украинский след. Об этом говорили ранее в российском министерстве иностранных дел. Но республика не принимает никаких решений без указаний Запада. Ранее дипломат Мария Захарова предупредила, что Россия не станет церемониться со спонсорами киевского режима.

Военные Россия Следственный комитет России Теракт в «Крокусе»

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