Обезглавленное тело пенсионерки нашли в Нижегородской области

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Следователи сообщили, что в среду, 13 марта, обезглавленное тело 69-летней женщины обнаружили рядом с ее домом на улице Максима Горького. Головы женщины на месте преступления не было.

По сообщениям местных СМИ, из дома пенсионерки пропали ценные монеты и антиквариат. Сейчас на месте преступления работают следователи-криминалисты.

«Назначен ряд необходимых судебных экспертиз, проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лица, причастного к совершению преступления», - сообщили в ведомстве.

Следственный комитет также опубликовал видео из дома убитой женщины.

Ранее полиция Дагестана задержала 28-летнего мужчину, которого подозревают в жестоком убийстве двух пенсионерок 70 и 96 лет. По версии следствия, подозреваемый расправился с женщинами с помощью топора.