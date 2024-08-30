30 августа 2024, 04:03

Новый фигурант дела о теракте в «Крокусе» мог сменить гражданство

РИА «Новости»
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Подозреваемый по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Умеджон Солиев родом из Таджикистана, но давно уехал из родного Душанбе. Он мог получить гражданство России, сообщил РИА «Новости» источник в МВД республики.

«Солиев не прописан ни в одном из четырех районов столицы Таджикистана - городе Душанбе. <…> Он мог получить российское гражданство, и на родине уже не прописан», - сказал правоохранитель.

Фигурант дела родился в июле 1998 года в Душанбе. Собеседник агентства сообщил, что Солиев давно не жил в родном городе.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта перед концертом группы «Пикник». Вооруженные мужчины расстреляли посетителей, а затем подожгли здание. Нападавшие уехали, но их задержали в Брянской области. В августе стало известно, что в деле появились пять новых фигурантов , в том числе Солиев.

Уголовное дело Паспорта Терроризм Таджикистан Теракт в «Крокусе»
29 августа 2024, 22:57
Суд арестовал мужчину, выстрелившего в школьника в Дрожжине
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Мужчину, который ранил из пневматического пистолета девятилетнего мальчика в поселке Дрожжино Ленинского городского округа, задержали на два месяца. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России.

Сотрудники уголовного розыска оперативно установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый житель Свердловской области 1988 года рождения, которого и доставили в отдел.

Судья вынес решение заключить 36-летнего обвиняемого под стражу до 28 октября 2024 года. В ходе допроса он признал свою вину.

Расследование уголовного дела продолжается.

По предварительным данным, мужчина ранил из пневматической винтовки девятилетнего мальчика 27 августа, когда тот играл на футбольном поле возле одного из домов. Ребенок получил сквозное ранение.

Суд Стрельба Школьники Мужчины
29 августа 2024, 18:25
Известного правозащитника нашли убитым в Саратове
РИА «Новости»
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Известного правозащитника Алексея Сусликова нашли мертвым в Саратове. Убийство произошло на территории дачного массива, сообщил РИА «Новости» источник в силовых структурах.

В июле региональное управление Следственного комитета РФ сообщало о пропаже 48-летнего правозащитника. Правоохранители задержали по подозрению в расправе его соседа по даче. На допросе он признался в содеянном и показал место, куда спрятал труп.

По предварительной версии, преступление произошло в ночь с 10 на 11 июля в саратовском СНТ «Зеркальный пруд». Подозреваемый распивал алкоголь на даче. Позже к нему пришел сосед с жалобой на шум.

Между мужчинами произошел конфликт. В результате фигурант уголовного дела несколько раз выстрелил в недовольного соседа. Пострадавший получил несовместимые с жизнью ранения. После этого злоумышленник закопал его на своем участке. Сейчас решается вопрос об аресте подозреваемого.

Ранее в Москве нашли мертвой бывшую судью Таганского районного суда. Труп 50-летней женщины лежал около здания на 1-й улице Машиностроения.

Саратов Уголовное дело Убийства
29 августа 2024, 12:07
По делу о теракте в «Крокусе» появились пятеро новых фигурантов
РИА «Новости»
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В уголовном дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» появились пять новых фигурантов, Басманный районный суд Москвы продлил им арест до декабря. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

В суде сообщили, что арест до 1 декабря 2024 года продлили Ш. Гадоеву, З. Исмоилову, М. и У. Солиевым, а также Х. Хамидову.

Всех их обвинили в подготовке теракта, участие в террористической организации, незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ. Ранее фигурантами уголовного дела являлась 12 человек , помимо четверых исполнителей.

Нападение на зрителей перед началом концерта группы «Пикник» в зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье произошло 22 марта. Группа вооруженных людей вломилась в холл здания и зрительный зал, где устроила стрельбу и пожар. В результате теракта погибли 145 человек.

Суд Теракт в «Крокусе»
28 августа 2024, 19:22
Стало известно о состоянии раненного в Подмосковье школьника
РИА «Новости»
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Девятилетний ребенок, в которого неизвестный выстрелил из пневматической винтовки в поселке Дрожжино Ленинского городского округа, чувствует себя нормально. Об этом 360.ru, рассказала мать школьника Галина. Собеседница подчеркнула, что сын получил сквозное ранение и мальчик уже дома.

«Слава богу, ни сустав, ничего не задето. Нас ночью из травмпункта отпустили. Перевязку, прививку от столбняка, рентген сделали. В целом нормально», - поделилась женщина.

Она также рассказала, что ранее на этом футбольном поле уже был подобный случай.

«В чате наших районов пишут, что это не первый случай. 18 августа на том же поле утром афроамериканцу прострелили ногу. Он, видимо, не обратился никуда. Я не видела никаких новостей. Но это не первый случай», - заявила Галина.

Собеседница добавила, что злоумышленник явно стрелял прицельно и искал на спортивной площадке подходящую мишень. Но ее сын оказался ближе всех.

«Слышали три хлопка. И на третий он попал», - добавила мать мальчика.

Она также предположила, что стрелок находился рядом с домом на Новом шоссе.

«Я больше чем уверена, что это оттуда. Потому что это произошло на моих глазах. То есть ребенок развернулся корпусом к этому дому, и в плечо прилетело», - добавила мать мальчика.

После стрельбы подмосковные следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве. Криминалисты приступили к поискам неизвестного стрелка.

Уголовное дело Стрельба Школьники

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