Новые потерпевшие появились в деле Шабутдинова
Шесть новых потерпевших появились в уголовном деле о мошенничестве, фигурантом которого стал бизнес-тренер Аяз Шабутдинов. При этом новые дела не заводили, сообщил РИА «Новости» адвокат блогера Калой Ахильгов.
«Во время заседания Таганского суда сторона обвинения сообщила о появлении шести новых эпизодов в рамках уже расследуемого уголовного дела», - сообщил защитник.
По словам адвоката, у каждого эпизода одинаковая описательная часть.
В начале недели судья продлил срок ареста блогеру Аязу Шабутдинову.
Он пробудет в СИЗО до 16 апреля. Предпринимателю предъявили обвинение в мошенничестве осенью 2023 года. Потерпевшими по делу признали 15 человек. Шабутдинову грозит до 10 лет лишения свободы.
Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина считает, что Аяз Шабутдинов обманывал людей и не платил налоги.