17 февраля 2024, 23:52

Новые потерпевшие появились в деле Шабутдинова

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Шесть новых потерпевших появились в уголовном деле о мошенничестве, фигурантом которого стал бизнес-тренер Аяз Шабутдинов. При этом новые дела не заводили, сообщил РИА «Новости» адвокат блогера Калой Ахильгов.

«Во время заседания Таганского суда сторона обвинения сообщила о появлении шести новых эпизодов в рамках уже расследуемого уголовного дела», - сообщил защитник.

По словам адвоката, у каждого эпизода одинаковая описательная часть.

В начале недели судья продлил срок ареста блогеру Аязу Шабутдинову.

Он пробудет в СИЗО до 16 апреля. Предпринимателю предъявили обвинение в мошенничестве осенью 2023 года. Потерпевшими по делу признали 15 человек. Шабутдинову грозит до 10 лет лишения свободы.

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина считает, что Аяз Шабутдинов обманывал людей и не платил налоги.

Уголовное дело Мошенничество Блогеры
17 февраля 2024, 22:50
Тело мужчины с многочисленными повреждениями нашли в хостеле на юге Москвы
РИА «Новости»
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Тело мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили в хостеле на проспекте Андропова в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления СК РФ в Telegram-канале.

Тело обнаружили 17 февраля, Следственный комитет организовал доследственную проверку. На месте обнаружения работают следователи и криминалисты, которым предстоит выяснить обстоятельства смерти. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

«В настоящее время следователи и криминалисты столичного СК работают на месте происшествия. Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление полной картины произошедшего», - говорится в сообщении ведомства.

Телеканал РЕН ТВ сообщил со ссылкой на источник, что в хостеле нашли 51-летнего мужчину. В его смерти подозревают 38-летнего мужчину.

В Новосибирске полиция задержала мать младенца , которого обнаружили в пакете в мусорном баке. Девушка родила ребенка на съемной квартире и выбросила новорожденного в мусорный бак на соседней улице. Ребенок находится в реанимации.

Уголовное дело Убийства СК РФ Мужчины Москва
17 февраля 2024, 17:17
Цепочку сбыта похищенного из зоны СВО оружия вскрыли в Петербурге
РИА «Новости»
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В Санкт-Петербурге силовикам удалось вычислить цепочку незаконного сбыта вооружения, которое похитили из зоны проведения спецоперации. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источник.

Схему придумал укравший 21 гранату контрактник. Мужчина обратился к своему приятелю, который тоже служил по контракту, с просьбой отвезти снаряды в Петербург. Там он должен был передать вооружение указанному человеку.

Получателем оказался знакомый первого. Его просто попросили подержать гранаты у себя дома.

Против трех мужчин возбудили уголовное дело. В случае признания вины им грозит от шести до 15 лет лишения свободы.

Официальных комментариев по поводу случившегося пока не поступало.

Санкт-Петербург Оружие
16 февраля 2024, 22:38
Житель Новосибирска спас выброшенного в пакете на мороз младенца
РИА «Новости»
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В Новосибирске возле одного из многоквартирных домов нашли новорожденного ребенка в полиэтиленовом пакете. Следователи возбудили уголовное дело, сообщило региональное СУ СК.

Младенца в пакете нашли в Железнодорожном районе Новосибирска днем 16 февраля. Бригада скорой помощи доставила ребенка в детскую больницу. Он чудом остался жив в 30-градусный мороз.

«Сейчас он находится в отделении реанимации под наблюдением медиков. Состояние новорожденного стабильное», - сообщил «Интерфакс» со ссылкой на региональный Минздрав.

СК возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетнего.

Мать младенца уже задержали, она дает показания в полиции, сообщил Telegram-канал «Новосибирск с огоньком». По словам мужчины, который спас малыша, он сначала подумал, что в пакете котенок.

В начале февраля прокуратура Татарстана занялась проверкой жительницы Набережных Челнов, которую заподозрили в жестоком обращении с ребенком.

Уголовное дело Дети Сибирь Полиция Следственный комитет России
16 февраля 2024, 21:23
Угрожавший полицейским экс-министр Тамбовской области попал под уголовное дело
РИА «Новости»
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Публичные извинения перед сотрудниками полиции и добровольный уход с поста временно исполняющего обязанности министра здравоохранения Тамбовской области не помогли Алексею Овчинникову избежать уголовного дела. Пресс-служба областного главка СК объявила, что в отношении бывшего чиновника завели уголовное дело за оскорбление представителя власти.

По данным следствия, 10 февраля дежурившие на 360-м километре автодороги Р-22 «Каспий» сотрудники ГИБДД остановили легковой автомобиль для проверки. Недовольный тем, что транспортное средство задержали, пассажир машины на глазах свидетелей нецензурно оскорбил правоохранителей.

В пресс-службе подчеркнули, что этим пассажиром оказался исполняющий обязанности министра здравоохранения Тамбовской области.

Еще до возбуждения уголовного дела Алексей Овчинников опубликовал на официальной странице регионального ведомства во «ВКонтакте» видеообращение.

В нем он объявил о своей добровольной отставке и принес извинения сотрудникам полиции. Он подчеркнул, что считает, что был неправ и причин для повышения голоса, неподобающего тона и ненормативной лексики не было.

Он добавил, что все подозрения в его адрес о незаконной охоте также были не обоснованы, так как в тот вечер он не сделал ни одного выстрела из своего ружья, на которое у него есть официальное разрешение.

Публичные извинения перед сотрудниками полиции и добровольный уход с поста временно исполняющего обязанности министра здравоохранения Тамбовской области не помогли Алексею Овчинникову избежать уголовного дела.

Пресс-служба областного главка СК объявила, что в отношении бывшего чиновника завели уголовное дело за оскорбление представителя власти.

Уголовное дело ГИБДД СК РФ Россия Чиновники Полиция

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