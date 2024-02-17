Новые потерпевшие появились в деле Шабутдинова

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«Во время заседания Таганского суда сторона обвинения сообщила о появлении шести новых эпизодов в рамках уже расследуемого уголовного дела», - сообщил защитник.

По словам адвоката, у каждого эпизода одинаковая описательная часть.

В начале недели судья продлил срок ареста блогеру Аязу Шабутдинову.

Он пробудет в СИЗО до 16 апреля. Предпринимателю предъявили обвинение в мошенничестве осенью 2023 года. Потерпевшими по делу признали 15 человек. Шабутдинову грозит до 10 лет лишения свободы.

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина считает, что Аяз Шабутдинов обманывал людей и не платил налоги.