Новые фигуранты появились в деле о теракте в Crocus City Hall

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В ведомстве уточнили, что речь идет об Исроиле Исломове и двух его сыновьях Аминчоне и Диловаре.

Двум фигурантам уже предъявили обвинения. Один остался в статусе подозреваемого.

«Поступило еще три материала в отношении обвиняемых Исломова Аминчона Исроиловича, Исломова Диловара Исроиловича, а также подозреваемого Исломова Исроила Ибрагимовича», - заявили в пресс-службе суда.