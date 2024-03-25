Новые фигуранты появились в деле о теракте в Crocus City Hall
Следователи подали ходатайство об аресте трех новых фигурантов по делу о теракте Crocus City Hall. Об этом «360» сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы.
В ведомстве уточнили, что речь идет об Исроиле Исломове и двух его сыновьях Аминчоне и Диловаре.
Двум фигурантам уже предъявили обвинения. Один остался в статусе подозреваемого.
«Поступило еще три материала в отношении обвиняемых Исломова Аминчона Исроиловича, Исломова Диловара Исроиловича, а также подозреваемого Исломова Исроила Ибрагимовича», - заявили в пресс-службе суда.