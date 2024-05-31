31 мая 2024, 09:42

Новосибирского депутата заподозрили в получении взятки в 3,5 миллиона рублей

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В Новосибирске на депутата возбудили уголовное дело по подозрению в коррупции. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным следствия, с сентября 2022 года по январь 2023-го депутат по одномандатному избирательному округу № 11 получил 3,5 миллиона рублей от главы строительной компании. Взамен он пообещал свое покровительство и помощь в решении вопросов в сфере градостроительства.

Чиновника привезли к следователям на допрос. За получение взятки в особо крупном размере ему грозит до пятнадцати лет колонии, а также штраф до семидесятикратной суммы взятки. Прокуратура Новосибирска взяла на контроль расследование уголовного дела депутата.

На днях в Москве Басманный суд арестовал имущество бывшего замглавы МВД Дагестана Руфата Исмаилова по делу о коррупции. Против него возбудили три уголовных дела о взятках и превышении должностных полномочий.

Коррупция Депутаты
31 мая 2024, 10:12
Житель Севастополя планировал заложить взрывчатку в подъезде дома военнослужащего
РИА «Новости»
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В Крыму предотвратили теракт. Житель Севастополя планировал ликвидировать военнослужащего, заложив в подъезде его дома взрывчатку, сообщило региональное управление ФСБ.

Мужчину задержали. Он дал признательные показания, согласился сотрудничать со следствием и рассказал о работе на спецслужбы Украины. По версии правоохранителей, житель Севастополя планировал устроить подрыв в подъезде дома, где жил военный. Нападение удалось предотвратить.

Уголовные дела возбудили по статьям 30 и 205 УК России «Покушение на совершение террористического акта» и статье 222.1 УК России «Незаконное приобретение, хранение и перевозка взрывных устройств».

Задержания Уголовное дело Терроризм Крым ФСБ Взрывы Севастополь
31 мая 2024, 09:07
Пермяк убил полицейского во время проверки документов
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В Краснодаре пермяк смертельно ранил сотрудника полиции при проверке документов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

По данным ведомства, днем 30 мая экипаж ППС, патрулируя город, у поселка Водники заметил подозрительного прохожего. Увидев полицейских, он попытался скрыться, но его остановили для проверки документов. В этот момент мужчина, достав оружие, выстрелил в живот одному из сотрудников.

Напарнику раненого полицейского удалось обезвредить злоумышленника. Прибывшие на место медики увезли пострадавшего в больницу, но спасти его не удалось.

Нападавшего привезли к следователям на допрос. Против него возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Ранее в Подмосковье предполагаемый наркодилер убил полицейского. Подозреваемый на допросе признал свою вину.

Убийства Стрельба Краснодар Полиция
31 мая 2024, 07:43
Фигурант дела генерала Кузнецова частично потерял бизнес в Краснодаре
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В Краснодаре закрылись отель, продуктовый магазин и столовая бизнесмена Левы Мартиросяна, фигуранта уголовного дела в отношении начальника главного управления кадром Минобороны генерала Юрия Кузнецова. Мартиросян проходит по делу как предполагаемый взяткодатель. Об этом написало РИА «Новости».

И отель, и магазин, и кафе с одинаковым названием «Рай» расположены на улице Грибоедова. Магазин не работает уже пару недель, кафе, судя по табличке, - «временно». В отеле заявили, что снять номер не получится. Как рассказал владелец общепита по соседству, бизнес-точки Мартиросяна закрылись, поскольку ими «некому руководить».

При этом гостиница «Рай» на улице Братьев Игнатьевых, которая, судя по открытым данным в Сети, тоже принадлежит этому бизнесмену, работает.

По версии следствия, Кузнецов , знакомый с Мартиросяном, небезвозмездно предложил ему оказать «общее покровительство по службе» и совершить некие действия, «которым мог способствовать в силу должностного положения». Обоих арестовали. По данным СМИ, Юрий Кузнецов получил взятку коттеджем на Кубани.

Уголовное дело Краснодар Отели Магазины Бизнес
30 мая 2024, 23:31
Вернуть владельцу. Присвоение потерянного чужого телефона признали кражей
Unsplash
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Присвоение найденного в общественном месте чужого мобильного телефона будет рассматриваться как кража имущества. Об этом сообщили в обзоре практики Верховного суда РФ.

«Противоправное и активное сокрытие найденного имущества - мобильного телефона <…> является преступлением, предусмотренным статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации», - отметили в обзоре.

Нашедшему пропажу порекомендовали вернуть средство связи законному владельцу.

Прецедентом стало дело жительницы Башкирии, которая присвоила чужой мобильник. Женщину нашли и осудили за воровство.

Ранее сотрудника пункта выдачи заказов маркетплейса в Санкт-Петербурге задержали по подозрению в подмене 11 смартфонов iPhone.

Суд Россия Кражи

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