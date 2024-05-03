Новосибирского чиновника поймали на взятке за договор на декоративные изделия

Уголовное дело возбудили по статье 290 УК России «Получение взятки в крупном размере». По версии следствия, чиновник поручил сотрудникам администрации поселка и муниципального Дома культуры заключить прямые договоры на изготовление и установку декоративных изделий с определенными исполнителями - физлицом и индивидуальным предпринимателем.

«Заместитель главы задержан сотрудниками управления ФСБ России по Новосибирской области. Задержанному предъявлено обвинение <…>, решается вопрос об избрании в его отношении меры пресечения», - сообщила пресс-служба.

Прокуратура уточнила, что замглавы администрации грозят до 12 лет колонии и штраф. Надзорное ведомство показало видео, снятое ФСБ России во время задержания чиновника. Судя по кадрам, его взяли с поличным при получении меченых купюр.

В Свердловской области по подозрению в коррупции задержали бывшего депутата Павла Мякишева. По предварительной версии, он передал замминистра энергетики региона Андрею Кислицыну около двух миллионов рублей.