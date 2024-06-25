25 июня 2024, 08:32

Новорожденного оставили в подъезде в Москве. Его мать попала на камеру домофона

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В подъезде жилого дома на Рязанском проспекте 24 июня нашли новорожденного мальчика. Ребенка отправили в больницу. Его предполагаемую мать доставили в полицию, сообщила прокуратура Москвы.

Младенца нашли на четвертом этаже и передали медикам. Женщина, которая его принесла, попала на запись камеры с домофона. Правоохранители установили ее личность - известно, что женщине 26 лет, и она могла приходиться ребенку матерью.

Подозреваемую доставили в полицию. Пресс-служба прокуратуры сообщила, что ее могут привлечь к ответственности по статье 125 УК России «Оставление в опасности». Жизнеустройство ребенка взяли на контроль.

В Омске тело новорожденного без видимых травм, завернутое в пакет, нашли в мусорном контейнере на улице Малиновского. Следователи назначили экспертизу, чтобы выяснить причину смерти. Мать младенца объявили в розыск.

Уголовное дело Дети Прокуратура РФ Семья Москва
25 июня 2024, 08:41
Двух военных осудили на Сахалине за дезертирство в зоне СВО
Global Look Press
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Южно-Сахалинский гарнизонный суд признал виновными двух военных в групповом дезертирстве в зоне специальной военной операции. Каждому из них дали по восемь лет колонии строгого режима, сообщил ТАСС.

В суде установили, что мужчины не хотели служить в войсках во время мобилизации, поэтому заранее договорились уклониться от армии. В июле прошлого года бойцы вместе решили самовольно оставить боевые позиции воинской части в Запорожской области. В течение восьми месяцев они скрывались, но в марте 2024-го их задержали.

В суде действия мужчин расценили как дезертирство, совершенное группой лиц по предварительному сговору в период мобилизации.

Ранее в Забайкалье суд огласил приговор военному за отказ выполнять боевые задачи в СВО. Мужчине назначили наказание в виде двух лет заключения.

Суд Военные Приговоры
25 июня 2024, 06:46
«Опознал его». Адвокат — о выжившем захватчике заложников в ростовском СИЗО
РИА «Новости»
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Один из заключенных, участвовавших в захвате заложников в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, выжил. Он находится в больнице, сообщил РИА «Новости» его адвокат.

«Да, опознал его. <…> Он жив, со слов судьи. Находится в больнице», - сказал он.

Адвокат опознал на видео из изолятора Даниила Камнева, своего подзащитного по делу о подготовке теракта в Кисловодске. Он сообщил, что еще не навещал подозреваемого, поэтому не знает о тяжести его состояния.

Захват заложников произошел 16 июня. Несколько заключенных выбрались из камер и пленили двух сотрудников ФСИН.

По официальной информации , преступников ликвидировали во время штурма, однако паблики сообщили об одном выжившем. Мужчина 1996 года рождения получил ранение в голову и впал в кому.

Уголовное дело Терроризм Захват заложников в ростовском СИЗО
25 июня 2024, 04:45
Стало известно, кто был первой целью террористов в Дагестане
РИА «Новости»
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Террористы в Дагестане сначала хотели убить настоятеля храма Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте Николая Котельникова. Это они обсуждали в своей переписке, сообщила газета «Известия».

Священнослужитель сначала был основной целью нападения. Во время планирования теракта четко наметили и другие объекты для атаки - синагога и православные храмы в Дербенте и Махачкале.

Как рассказал журналистам источник в правоохранительных органах, личности подозреваемых уже установили. При этом на свободе могут быть те, кто оказался причастен к организации теракта.

«Исходя из переписок в изъятых у убитых террористов телефонах, можно предположить, что нападение планировалось около месяца», - заявил источник газеты.

Боевики открыли стрельбу в двух православных церквях и синагоге в Махачкале и Дербенте в воскресенье, 23 июня. Котельников умер, когда попытался помешать злоумышленникам. В ходе происшествия погибли 20 человек - пять гражданских лиц и 15 полицейских.

Глава Дагестана Сергей Меликов объявил трехдневный траур - 24, 25 и 26 июня. Правительство пообещало оказать помощь родным погибших.

Дагестан Стрельба Боевики Нападения и стрельба в Дербенте и Махачкале
25 июня 2024, 02:53
«Там люди стоят». Погибший в Махачкале полицейский Алиев отказался прятаться от террористов
РИА «Новости»
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Жители Махачкалы предлагали полицейскому Хабибу Алиеву спрятаться от террористов, но он отказался. Об этом сообщил телеканал RT со ссылкой на родственника правоохранителя.

«Житель забежал с улицы… калитку открыл: „Зайди“. [Хабиб] говорит: „Там люди стоят, надо помочь, чтобы они зашли“», - рассказал двоюродный дядя погибшего.

Эту информацию подтвердила РИА «Новости» руководитель пресс-службы МВД республики Гаяна Гариева.

«Сотрудник не вошел в распахнутую мужчиной дверь и не принял его предложения укрыться в доме, опасаясь навлечь на мирного горожанина гнев боевиков», - подчеркнула она.

В результате перестрелки с нападавшими Алиев погиб.

Ранее стало известно, что в Махачкале и Дербенте жертвами нападения боевиков стали 20 человек. Среди пострадавших и погибших есть правоохранители и простые жители.

Полиция Боевики Нападения и стрельба в Дербенте и Махачкале

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