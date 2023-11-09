Новое обвинение предъявили москвичу, угрожавшему жене военкора Коца

По данным следствия, мужчина собирал информацию о военном корреспонденте Александре Коце. На протяжении трех дней, с 4 по 7 ноября, он следил за его семьей, а потом проник в дом. Злоумышленник обманным путем пытался выяснить у жены военкора данные о профессиональной деятельности супруга. Всю информацию, которую ему удалось достать, он направил соучастнику в Telegram.

Известно, что сначала против злоумышленника возбудили дело о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов.

В квартире злоумышленника провели обыск. Он признал свою вину в ходе допроса. В ближайшее время дело передадут в Бутырский межрайоный суд для избрания ему меры наказания.

Военкор Александр Коц подчеркнул, что угрозы он и вся его семья получали и раньше. Супруге и дочери писали в соцсетях, звонили по телефону. Данную ситуацию журналист отказался комментировать.