Новое дело возбудили против министра ЖКХ в Новосибирске

Дело завели по статье 286 часть 3 пункт «е» Уголовного кодекса Российской Федерации.

«Денис Архипов в 2018 году подписал с акционерным обществом договор о предоставлении бюджетных инвестиций за счет средств областного бюджета Новосибирской области, полномочий на это у него не было» - уточнили в прокуратуре.

По информации ведомства, Архипов знал о том, что конкретная компания не выиграла тендер на право заниматься обработкой отходов, ее не назначили региональным оператором в этой области. Тем не менее, он выделил этой фирме 10 миллионов рублей из регионального бюджета. Хотя часть средств впоследствии вернулась в бюджет, полную сумму он не возместил. Убытки составили 6,3 миллиона рублей.

Ранее в Казахстане задержали экс-главу МВД страны Ерлана Тургумбаева. Его обвинили в превышении должностных полномочий, повлекших тяжкие последствия.