20 сентября 2024, 08:46

Новое дело на актера из «Глухаря» поступило в военный суд Москвы

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В военный суд Москвы поступило очередное уголовное дело против российского актера Кирилла Канахина*. Об этом сообщил «Коммерсант».

В военный суд Москвы поступило очередное уголовное дело против российского актера Кирилла Канахина*. Об этом сообщил « Коммерсант ».

В начале года актер из сериала «Глухарь» получил заочно пожизненный срок по статье о госизмене. В 2-й Западный окружной военный суд поступило новое дело, по которому Канахин* проходит как член организации «Русский добровольческий корпус»**.

Актера обвинили в террористических и других преступлениях, которые он совершал при нападении на приграничные районы Брянской и Белгородской областей. Уголовное дело в суд поступило и в отношении других лидеров и участников запрещенной террористической ячейки.

«Дело было передано судье [19 сентября], после изучения материалов следствия он определит дату первого заседания», - указали авторы материала.

Судебный процесс пройдет в заочном и закрытом режиме.

* Внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов ** «Русский добровольческий корпус» (РДК) - признан террористическим и запрещен в России.

Суд Терроризм Актеры Москва
20 сентября 2024, 05:34
Глава колледжа в Приморье незаконно выдавал дипломы мигрантам, чтобы оставить их в России
РИА «Новости»
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В СК РФ по Приморскому краю возбудили уголовное дело в отношении руководителя Регионального технического колледжа и двух его сотрудников из-за превышения должностных полномочий. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

По данным следователей, фигуранты с сентября 2021 года по ноябрь 2023-го помогали в зачислении мигрантов в колледж. Студенты получали дипломы якобы пройдя обучение. Документ об образовании давал иностранцам возможность закрепиться в стране.

«При этом никакого участия в образовательном процессе и сдаче квалификационных работ со стороны последних не было», - заявили в пресс-службе Следкома.

В итоге фигурантов обвинили в превышении должностных полномочий и организации незаконной миграции.

Ранее Тверской суд в Москве отправил в СИЗО преподавателя РУДН Экпободо Оввигхо Раймонда, которого обвинили в организации миграции нигерийцев в Россию. Он пробудет в изоляторе до 8 ноября 2024 года.

Уголовное дело Суд Мигранты Приморье СК РФ Россия Студенты Образование Москва
20 сентября 2024, 01:36
Таджик избил битой многодетную мать в Красноярском крае
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Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе дела в отношении иностранца, который избил многодетную мать в Красноярском крае. Об этом сообщил Telegram-канал ведомства.

«В социальных медиа сообщается, что уроженец республики Таджикистан в ходе конфликта в поселке Емельяново битой нанес травму головы многодетной матери», - написали в пресс-службе.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Ранее Бастрыкин затребовал доклад о расследовании дела в отношении мигранта, который приставал к несовершеннолетним девочкам в аэропорту Домодедово. Он оскорбил их по национальному признаку, а также нападал на сотрудников воздушной гавани.

Уголовное дело Мигранты Отношения СК РФ Таджикистан Красноярский край
19 сентября 2024, 22:26
Мигрант в аэропорту Домодедово приставал к несовершеннолетним девочкам. СК возбудил дело
РИА «Новости»
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Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела в отношении мигранта, пристававшего к несовершеннолетним девочкам в аэропорту Домодедово. Мужчина также оскорбил подростков по национальному признаку, сообщил информационный центр СК России.

По данным ведомства, мигрант нападал на сотрудников аэропорта. В защиту фигуранта дела выступили члены узбекской диаспоры, а охранника, который пресек действия мужчины, уволили.

«Следственными органами регионального подразделения СК России по данному факту возбуждено уголовное дело», - отметили в пресс-службе СК.

Бастрыкин поручил исполняющему обязанности главы СК по Московской области доложить о ходе расследования.

Уже в январе в Московской области начнут действовать ограничения на прием на работу трудовых мигрантов , заявил губернатор Андрей Воробьев. Он объяснил, что решение вызвано необходимостью обеспечить безопасность жителей Подмосковья, не нанеся при этом ущерба экономике.

Уголовное дело Дети Мигранты Аэропорт Домодедово Следственный комитет России
19 сентября 2024, 20:14
Мартыновой заменили реальный срок на условный
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Суд заменил экс-супруге главреда «Новой газеты — Европа»* Кирилла Мартынова** Антонине реальный срок на условный по делу о покушении на убийство дочери в 2007 году. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Суд изменил приговор Мартыновой, снизив срок до восьми лет условно с испытательным сроком на четыре года», - сказали в суде.

Мартынову задержали апреле 2007 года по подозрению в покушении на убийство дочери. По словам 11-летнего очевидца, которого уже нет в живых, женщина столкнула девочку на лестничный пролет. Ребенок получил травмы, но выжил.

Летом 2008 года Мартынову признали виновной, но на оглашение решения суда она не явилась. Прокуратура просила для Мартыновой 10 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Мартынова 16 лет была в федеральном розыске. В конце марта этого года женщину задержали в Ставропольском крае, где она скрывалась с 19-летней дочерью. В мае суд приговорил жену главреда «Новой газеты - Европа»* к девяти годам колонии. Дочь просила не сажать мать в тюрьму и уверяла, что произошел несчастный случай.

* Признана нежелательной организацией в России.

** Лицо, признанное иноагентом в России.

Суд заменил экс-супруге главреда «Новой газеты - Европа»* Кирилла Мартынова** Антонине реальный срок на условный по делу о покушении на убийство дочери в 2007 году. Об этом сообщило РИА «Новости».

Убийства Суд Приговоры Европа Новый год

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