Новицкого и Васильева заподозрили в хищении почти девяти миллиардов рублей

По версии следствия, Васильев и Бейрит, будучи в сговоре с Новицким, предположительно, похитили более 8,8 миллиарда рублей из шести негосударственных пенсионных фондов.

Журналисты уточнили, что Васильева и его делового партнера Бейрита полицейские задержали 22 июня под Тверью. Затем их привезли к следователям на допрос в Москву в качестве подозреваемых.

Самого бизнесмена Евгения Новицкого ФСБ задержала 20 июня. Ему предъявили обвинение в шести эпизодах особо крупного мошенничества. Суд отправил Новицкого под домашний арест до 20 августа.