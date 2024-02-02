02 февраля 2024, 18:21

Новая знакомая украла у пенсионерки из Москвы драгоценности на 270 тысяч рублей

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Молодая женщина проникла в квартиру 84-летней пенсионерки на улице Профсоюзная и украла деньги и драгоценности стоимостью 270 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По информации ведомства, 34-летняя злоумышленница рассказала женщине, что они якобы встречались раньше и общались, сидя на лавочке. Предложив старушке меда и варенья, женщина проникла в квартиру пенсионерки, чтобы взять у нее банки для угощения.

Она притворилась, что восхищается книгами пожилой женщины, в то время как хозяйка ушла на кухню за емкостями. После того как преступница ушла, сказав, что спешит на работу, хозяйка недосчиталась 17 тысяч рублей и ювелирных изделий. Общий ущерб составил более 270 тысяч рублей.

Злоумышленницу удалось задержать. У нее изъяли украденное кольцо, но большую часть награбленного она успела сдать в ломбард.

Ранее полиция задержала в Москве группу лжекоммунальщиков , обманывавших пенсионеров. Они уговаривали жертв на замену компонентов систем водоснабжения по баснословным ценам.

Прокуратура РФ Пенсионеры Кражи Москва
02 февраля 2024, 17:47
Убийство мужчины на рынке в 2001 году раскрыли в Москве
РИА «Новости»
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Следователи раскрыли убийство, совершенное на Вятском рынке в Москве в 2001 году. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичного главка СК.

Согласно данным следствия, вечером 17 сентября 2001 года на территории продуктового рынка в Москве подозреваемый совершил нападение на мужчину и нанес ему удары металлическим предметом. Пострадавший получил черепно-мозговую травму и другие серьезные повреждения, ставшие впоследствии причиной смерти. Убийце удалось скрыться.

Изучая материалы нераскрытых дел, оперативники провели дополнительные экспертизы. Это позволило найти 58-летнего злоумышленника, который находился в Санкт-Петербурге. Его доставили в столицу.

«Следствие намерено ходатайствовать перед Савеловским районным судом города Москвы об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу», - добавили в ведомстве.

Также в столице завершилось расследование уголовного дела об убийстве девушки, которое произошло в 1997 году на востоке города.

Убийства Преступления Следственный комитет России Москва
02 февраля 2024, 17:01
Адвоката Навального объявили в розыск
РИА «Новости»
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В России объявили в розыск адвоката Алексея Навального Ольгу Михайлову. Данные об этом разместили в базе МВД.

В ведомстве указали, что основанием для розыска Михайловой стала статья Уголовного кодекса.

В январе адвокат Навального в соцсетях сообщила, что СК заочно обвинил ее по статье об участии в экстремистском сообществе. В деле также фигурируют ее коллеги - Вадим Кобзев, Алексей Липцер и Игорь Сергунин, - внесенные в список экстремистов и террористов.

Следствие полагает, что адвокаты Навального использовали свой статус, чтобы передавать письма блогера из колонии соратникам. По версии обвинения, таким образом Навальный смог даже в заключении выполнять функции лидера и руководителя экстремистского сообщества.

Сама Михайлова отметила, что вместе с дочерью уехала за границу.

МВД РФ СК РФ Экстремизм Алексей Навальный
02 февраля 2024, 13:35
Более 640 кг кокаина из Латинской Америки изъяли в Петербурге
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Преступников, организовавших контрабандный канал поставки кокаина из Латинской Америки, задержали сотрудники ФСБ. У дельцов изъяли более 600 килограммов наркотика в брикетах, сообщили в пресс-службе УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Канал контрабандной поставки кокаина преступники организовали на территории Петербурга. В дальнейшем они собирались заняться крупнооптовым сбытом наркотика.

При проведении оперативно-следственных действий из оборота изъяли свыше 641 килограмма кокаина общей стоимостью более двух миллиардов рублей, подчеркнули в ведомстве Следственная служба УФСБ по Петербургу и Ленобласти возбудила уголовное дело о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств , психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере».

«Лица, причастные к организации данной противоправной деятельности, задержаны и заключены под стражу», - заключили в пресс-службе.

Наркотики Санкт-Петербург ФСБ
02 февраля 2024, 10:34
Напавшего на 4-летнего мальчика в Курчатове посадили в изолятор
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В Курчатове задержали пьяного 55-летнего мужчину, который в магазине напал на четырехлетнего мальчика. Подозреваемого увезли в отдел полиции, сообщило УМВД России по Курской области.

Сотрудники магазина вызвали наряд после того, как мужчина в торговом зале ударил четырехлетнего ребенка кулаком по лицу. За мальчика заступился отец. Благодаря камерам видеонаблюдения нападавшего вычислили в течение часа и задержали.

Мужчина приехал в Курчатов за день до происшествия из другого региона и собирался устроиться на работу. Правоохранители застали его сильно пьяным, но проходить медосвидетельствование вахтовик отказался. Они составили административный протокол по статье 19.3 КоАП России «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции» и начали процессуальную проверку.

«Мальчика осмотрят медики, установят тяжесть причиненного вреда здоровью, после чего будет принято решение в отношении нападавшего. До этого он будет находиться в отделе полиции», - сообщила пресс-служба полиции.

В Новосибирске задержали четырех подозреваемых в похищении и вымогательстве. Мужчины отобрали 16-летнего студента 250 тысяч рублей.

Дети МВД РФ Полиция Избиения

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