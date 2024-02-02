Новая знакомая украла у пенсионерки из Москвы драгоценности на 270 тысяч рублей

По информации ведомства, 34-летняя злоумышленница рассказала женщине, что они якобы встречались раньше и общались, сидя на лавочке. Предложив старушке меда и варенья, женщина проникла в квартиру пенсионерки, чтобы взять у нее банки для угощения.

Она притворилась, что восхищается книгами пожилой женщины, в то время как хозяйка ушла на кухню за емкостями. После того как преступница ушла, сказав, что спешит на работу, хозяйка недосчиталась 17 тысяч рублей и ювелирных изделий. Общий ущерб составил более 270 тысяч рублей.

Злоумышленницу удалось задержать. У нее изъяли украденное кольцо, но большую часть награбленного она успела сдать в ломбард.

Ранее полиция задержала в Москве группу лжекоммунальщиков , обманывавших пенсионеров. Они уговаривали жертв на замену компонентов систем водоснабжения по баснословным ценам.