Новая экспертиза нашла в спектакле режиссера Беркович дискриминацию русских мужчин

Российский федеральный центр судебной экспертизы при Минюсте России объявил деструктологическую экспертизу ненаучной и запретил приобщать к делу. После этого назначили новую проверку. Ее провела старший эксперт-криминалист экспертного подразделения УФСБ России по Свердловской области, филолог по образованию Светлана Мочалова.

Она пришла к выводу, что с лингвистической точки зрения цель постановки - оправдать терроризм. По мнению автора новой экспертизы, Евгения Беркович и Светлана Петрийчук создали романтический образ боевика, через монолог Марьюшки сделали его привлекательным для женщин. Русских мужчин, заявила Светлана Мочалова, в спектакле охарактеризовали «однозначно негативно».

Адвокаты Сергей Бадамшин и Ксения Карпинская не согласились с результатами экспертизы. Последняя обвинила Светлану Мочалову в разжигании межрелигиозной розни из-за трактовки исламского брака как союза боевика и потенциальной террористки.

Спектакль «Финист Ясный Сокол» о трагической судьбе русских женщин, завербованных в соцсетях и попавших под суд, поставили в 2020 году. Он получил две премии «Золотая маска». Евгению Беркович и Светлану Петрийчук обвинили в оправдании терроризма и арестовали. За них вступились Юлия Пересильд, Константин Райкин, Данила Козловский и другие деятели культуры.