Нотариусы предупредили россиян о мошеннических схемах лишения жилья

Если договор не заверяется нотариально, то его легко можно подменить как полностью, так и частично, предупредили нотариусы. Ответственность за подписанный в МФЦ договор лежит на обеих сторонах. Оспорить такую сделку будет проблематично.

«Человеку, который и не думал ничего продавать, звонят якобы полицейские. Говорят, что некие аферисты хотят похитить его жилплощадь. Его просят разыграть сделку, чтобы выйти на мошенников и арестовать их. Человек подписывает документы купли-продажи вроде как „не всерьез“, а в итоге теряет квартиру», - рассказали нотариусы.

Такие сделки обычно проходя очень быстро, с момента согласия до оформления проходит не более двух дней.

Умирающая волгоградка подарила квартиру коллеге, которая втерлась к ней в доверие и убедила написать дарственную.